 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kering bondit, porté par les ventes au T2 de Gucci et la maîtrise des coûts
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 09:21
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

L'action Kering PRTP.PA bondit en Bourse mercredi au lendemain de la publication des résultats financiers du deuxième trimestre du géant français du luxe, les investisseurs ayant salué les ventes meilleures que prévu de sa marque phare, Gucci.

A la Bourse de Paris, a 07h18 GMT, le titre s'envole de 10,9% à 277,9 euros, contre un gain de 0,5% pour le CAC 40 .FCHI au même moment.

Le chiffre d'affaires de Gucci pour la période avril-juin s'est élevé à 1,41 milliard d'euros, au-dessus des attentes des analystes qui tablaient sur 1,37 milliard d'euros selon Visible Alpha.

Il s'agit de la douzième baisse trimestrielle consécutive des ventes de la marque phare de Kering, mais il y a une amélioration après la baisse de 8% enregistrée au premier trimestre.

Les ventes de Gucci aux États-Unis, marché le plus performant du secteur du luxe, ont progressé de 9% au cours du trimestre, a déclaré la directrice financière Armelle Poulou, une accélération en glissement trimestriel soutenue par de nouveaux produits, tels que les gammes Borsetto et Paparazzo, ainsi que par la demande de sacs pour hommes.

"Les résultats de Gucci, meilleurs que prévu, ainsi que l'accent mis sur la maîtrise des coûts, devraient être bien accueillis par le marché aujourd'hui", ont déclaré les analystes de JPMorgan dans une note.

Selon les analystes de RBC, Gucci devra afficher un redressement significatif au second semestre pour atteindre son objectif de retour à la croissance sur l'ensemble de l'année.

"Nous nous attendons à ce que les estimations consensuelles augmentent légèrement", ont-ils ajouté dans une note, afin de refléter les résultats supérieurs aux prévisions du premier semestre et "la conviction grandissante que Kering peut atteindre ses objectifs, ce qui n'est pas encore pleinement pris en compte à l'heure actuelle".

Le chiffre d'affaires global de Kering a progressé de 2% au cours du trimestre, à périmètre et taux de change comparables, légèrement au-dessus des prévisions des analystes qui tablaient sur une croissance de 1,7%.

Le groupe a également affiché une marge opérationnelle courante de 12,8% sur les six premiers mois de l'année, supérieure aux prévisions des analystes qui tablaient sur 12,3%.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)

Valeurs associées

KERING
277,4000 EUR Euronext Paris +10,74%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Photo de l'application Deezer sur un smartphone. (Crédit: freestocks.org / Pexels)
    Deezer embarque Winamp dans le streaming premium
    information fournie par Zonebourse 29.07.2026 10:25 

    Winamp a conclu un partenariat stratégique avec Deezer afin de lancer, au premier semestre 2027, son futur service d'abonnement musical premium. Grâce à la technologie de streaming en marque blanche et au catalogue mondial de Deezer, le groupe entend relancer son ... Lire la suite

  • Des jumelles de vision nocturne. Exosens fournit les tubes des JVN. (Crédit: / Adobe Stock)
    Berenberg confirme son conseil sur Exosens après les résultats
    information fournie par Zonebourse 29.07.2026 10:25 

    L'analyste reste à l'achat sur le titre, avec un objectif de cours inchangé de 72 EUR. Berenberg rapporte que les résultats du deuxième trimestre d'Exosens ont renforcé sa conviction quant à la demande liée aux drones. En effet, la forte progression des activités ... Lire la suite

  • ( AFP / THIBAUD MORITZ )
    Liquidation judiciaire de l'usine de Fibre Excellence à Tarascon
    information fournie par Boursorama avec AFP 29.07.2026 10:15 

    Le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé mercredi la liquidation judiciaire de l'usine Fibre Excellence de Tarascon (Bouches-du-Rhône), qui emploie 270 salariés, mais n'a pas rendu pour l'instant sa décision concernant l'autre usine du groupe de pâte à papier, ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    UBS : bénéfice net en hausse de 17% au 2T, porté par sa banque d'investissement
    information fournie par Boursorama avec AFP 29.07.2026 10:14 

    Le géant bancaire suisse UBS a publié mercredi un bénéfice net meilleur qu’attendu pour le deuxième trimestre, en hausse de 17%, à 2,8 milliards de dollars (2,4 milliards d’euros), porté par sa banque d’investissement. Son produit d'exploitation, équivalent du ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
87,23 +2,56%
2CRSI
24,2 -5,91%
CAC 40
8 411 -0,56%
HAFFNER ENERGY
0,277 +8,84%
SOITEC
95,86 -3,54%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank