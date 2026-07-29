Kering bondit, porté par les ventes au T2 de Gucci et la maîtrise des coûts

L'action Kering PRTP.PA bondit en Bourse mercredi au lendemain de la publication des résultats financiers du deuxième trimestre du géant français du luxe, les investisseurs ayant salué les ventes meilleures que prévu de sa marque phare, Gucci.

A la Bourse de Paris, a 07h18 GMT, le titre s'envole de 10,9% à 277,9 euros, contre un gain de 0,5% pour le CAC 40 .FCHI au même moment.

Le chiffre d'affaires de Gucci pour la période avril-juin s'est élevé à 1,41 milliard d'euros, au-dessus des attentes des analystes qui tablaient sur 1,37 milliard d'euros selon Visible Alpha.

Il s'agit de la douzième baisse trimestrielle consécutive des ventes de la marque phare de Kering, mais il y a une amélioration après la baisse de 8% enregistrée au premier trimestre.

Les ventes de Gucci aux États-Unis, marché le plus performant du secteur du luxe, ont progressé de 9% au cours du trimestre, a déclaré la directrice financière Armelle Poulou, une accélération en glissement trimestriel soutenue par de nouveaux produits, tels que les gammes Borsetto et Paparazzo, ainsi que par la demande de sacs pour hommes.

"Les résultats de Gucci, meilleurs que prévu, ainsi que l'accent mis sur la maîtrise des coûts, devraient être bien accueillis par le marché aujourd'hui", ont déclaré les analystes de JPMorgan dans une note.

Selon les analystes de RBC, Gucci devra afficher un redressement significatif au second semestre pour atteindre son objectif de retour à la croissance sur l'ensemble de l'année.

"Nous nous attendons à ce que les estimations consensuelles augmentent légèrement", ont-ils ajouté dans une note, afin de refléter les résultats supérieurs aux prévisions du premier semestre et "la conviction grandissante que Kering peut atteindre ses objectifs, ce qui n'est pas encore pleinement pris en compte à l'heure actuelle".

Le chiffre d'affaires global de Kering a progressé de 2% au cours du trimestre, à périmètre et taux de change comparables, légèrement au-dessus des prévisions des analystes qui tablaient sur une croissance de 1,7%.

Le groupe a également affiché une marge opérationnelle courante de 12,8% sur les six premiers mois de l'année, supérieure aux prévisions des analystes qui tablaient sur 12,3%.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)