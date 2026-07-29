Kering bondit, porté par les ventes au 2e trimestre de Gucci et la maîtrise des coûts

Le logo du groupe de luxe français Kering à Paris

L'action Kering a bondi de plus de ‌12% en Bourse mercredi, au lendemain de la publication des résultats financiers du deuxième trimestre du géant ​français du luxe, les ventes meilleures que prévu de sa marque phare Gucci suscitant les espoirs d'un redressement sous la houlette du nouveau directeur général Luca de Meo.

Le chiffre d'affaires de Gucci pour la ​période avril-juin s’est élevé à 1,41 milliard d'euros, au-dessus des attentes des analystes qui tablaient sur 1,37 milliard d’euros selon Visible Alpha.

A ​la Bourse de Paris, à 09h55 GMT, le titre ⁠Kering s'envolait de 12,6% à 282,3 euros, contre un repli de 0,6% pour le CAC ‌40 au même moment.

"Nous estimons que le groupe se concentre sur les bonnes priorités pour retrouver son élan et séduire à nouveau une clientèle ambitieuse, en particulier ​pour la marque Gucci", ont déclaré ‌les analystes de HSBC dans une note à leurs clients, le courtier ⁠relevant par ailleurs sa recommandation sur le titre de "conserver" à "acheter".

Les ventes de Gucci aux États-Unis, marché le plus performant du secteur, ont progressé de 9%, a déclaré la directrice financière Armelle Poulou, une accélération ⁠en glissement trimestriel soutenue ‌par de nouveaux produits, tels que les gammes Borsetto et Paparazzo, ainsi que par ⁠la demande de sacs pour hommes.

La performance en Bourse de Kering tranche avec celle de ses ‌concurrents, les résultats de LVMH et d'Hermès, également publiés cette semaine, n'ayant pas suscité ⁠le même enthousiasme chez les investisseurs.

L'action LVMH est presque stable (+0,03%) mercredi à 470,35 ⁠euros, tandis que le ‌titre Hermès chute de 10,2% à 1.523,75 euros.

Selon les analystes de RBC, Gucci devra afficher un redressement ​significatif au second semestre pour atteindre son objectif ‌de retour à la croissance sur l'ensemble de l'année.

"Nous nous attendons à ce que les estimations consensuelles augmentent légèrement", ont-ils ajouté ​dans une note, afin de refléter les résultats supérieurs aux prévisions du premier semestre et "la conviction grandissante que Kering peut atteindre ses objectifs, ce qui n'est pas encore pleinement pris en compte ⁠à l'heure actuelle".

Le chiffre d'affaires global de Kering a progressé de 2% au cours du trimestre, à périmètre et taux de change comparables, légèrement au-dessus des prévisions des analystes qui tablaient sur une croissance de 1,7%.

Le groupe a également affiché une marge opérationnelle courante de 12,8% sur les six premiers mois de l'année, supérieure aux prévisions des analystes qui tablaient sur 12,3%.

(Rédigé par Augustin Turpin, avec Alessandro Parodi, ​édité par Benoit Van Overstraeten)