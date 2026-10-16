Kering annonce le départ de Seán McGirr de la direction créative d'Alexander McQueen

Kering officialise la fin de la collaboration avec Seán McGirr, directeur de la création d'Alexander McQueen, maison de luxe britannique du groupe.
Nommé en 2023, Seán McGirr a contribué à écrire un nouveau chapitre de l'histoire créative de la Maison, en insufflant une vision singulière, tout en restant fidèle à l'esprit avant-gardiste et à l'héritage de son fondateur, Lee Alexander McQueen.
La Maison Alexander McQueen annoncera prochainement sa nouvelle direction créative.
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