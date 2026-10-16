 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kering annonce le départ de Seán McGirr de la direction créative d'Alexander McQueen
information fournie par Zonebourse 16/10/2026 à 08:12

Ajouter Boursorama à vos sources

Kering officialise la fin de la collaboration avec Seán McGirr, directeur de la création d'Alexander McQueen, maison de luxe britannique du groupe.

Nommé en 2023, Seán McGirr a contribué à écrire un nouveau chapitre de l'histoire créative de la Maison, en insufflant une vision singulière, tout en restant fidèle à l'esprit avant-gardiste et à l'héritage de son fondateur, Lee Alexander McQueen.

La Maison Alexander McQueen annoncera prochainement sa nouvelle direction créative.

Valeurs associées

KERING
215,8500 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'autoroute A69 en construction à Teulat, dans le Tarn, le 6 mars 2026 ( AFP / Matthieu RONDEL )
    A69: après la contestation, un tarif qui dérange jusqu'aux partisans de l'autoroute
    information fournie par AFP 16.10.2026 08:44 

    Alors que les opposants à l'A69 Toulouse-Castres ont organisé le week-end passé une dernière mobilisation, l'horizon vers la mise en service de l'autoroute début novembre paraissait dégagé mais un revirement juridique entraîne une hausse de son prix d'utilisation ... Lire la suite

  • JCDECAUX : Les signaux haussiers sont intacts
    JCDECAUX : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 16.10.2026 08:43 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • DASSAULT SYSTEMES SA : Risque de correction sous les résistances
    DASSAULT SYSTEMES SA : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 16.10.2026 08:37 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • Le massif des Grandes-Rousses vu depuis la station de ski de l'Alpe d'Huez, en Isère, le 25 février 2004 ( AFP / Jean-Philippe KSIAZEK )
    Sur le glacier de Saint-Sorlin, la fin se rapproche
    information fournie par AFP 16.10.2026 08:31 

    "Tous ces bâtons étaient dans la glace", remarque Bruno Jourdain en ramassant trois pieux écroulés sur la neige. En additionnant leur longueur, il en conclut que le glacier de Saint-Sorlin "a fondu de 5,40 mètres en un an". "On est vraiment sur une année record", ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
105,26 -0,41%
CAC 40
7 934,7 0,00%
2CRSI
26,76 0,00%
HAFFNER ENERGY
0,734 0,00%
SCHNEIDER ELECTRIC
258 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank