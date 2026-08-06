Kenvue recule après avoir légèrement manqué ses objectifs trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

6 août - ** L'action Kenvue KVUE.N recule de 2,85% à 19,11 dollars

** Le chiffre d'affaires net du deuxième trimestre, à 3,96 milliards de dollars, est légèrement inférieur aux estimations des analystes, qui s'élevaient à 3,97 milliards de dollars, selon les données de LSEG

** La société affiche un bénéfice par action ajusté de 31 cents, contre des estimations de 32 cents

** La société prévoit de finaliser l'accord avec Kimberly-Clark KMB.O au quatrième trimestre

** Le titre KVUE affiche une hausse de 11% depuis le début de l'année