Kenvue n'atteint pas ses prévisions trimestrielles, l'inflation et les droits de douane pesant sur ses marges

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Kenvue KVUE.N a manqué de peu jeudi les prévisions de Wall Street concernant ses résultats du deuxième trimestre, l’inflation, les droits de douane et les coûts liés aux devises ayant pesé sur ses marges.

La société spécialisée dans la santé grand public, qui fait actuellement l'objet d'un rachat de 40 milliards de dollars par Kimberly-Clark KMB.O , prévoit que la transaction sera finalisée au quatrième trimestre 2026.

* La marge brute ajustée de Kenvue a reculé à 60,2 %, contre 60,9 % un an plus tôt, l’inflation, les droits de douane et les coûts liés aux devises ayant contrebalancé une partie des bénéfices tirés des économies réalisées sur la chaîne d’approvisionnement et de la hausse des prix.

* Le fabricant des analgésiques Tylenol et des produits de soins de la peau Neutrogena a affiché au deuxième trimestre un bénéfice ajusté de 31 cents par action, légèrement en deçà de l'estimation moyenne des analystes de 32 cents, selon les données compilées par LSEG.

* Le chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 3 % pour atteindre 3,96 milliards de dollars, mais est resté légèrement en deçà des prévisions des analystes, qui s'élevaient à 3,97 milliards de dollars.

* Le chiffre d’affaires de la division « Self Care » a progressé de 2,2 % pour atteindre 1,59 milliard de dollars, grâce à l’amélioration des performances de Tylenol aux États-Unis, tandis que Zyrtec et Pepcid ont gagné des parts de marché.

* Le chiffre d'affaires de la division « Skin Health and Beauty » a progressé de 5,1 % pour atteindre 1,11 milliard de dollars, porté par la hausse des ventes de produits de soins capillaires et du visage, notamment les marques OGX et Neutrogena.

* Le chiffre d'affaires de la division « Essential Health », qui comprend notamment Listerine et Band-Aid, a augmenté de 2,3 % pour atteindre 1,25 milliard de dollars.

* La société prévoit environ 250 millions de dollars de charges avant impôts en 2026, liées à un programme de restructuration visant à simplifier ses opérations, à améliorer sa chaîne d’approvisionnement et à réduire ses coûts.