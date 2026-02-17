Kenvue dépasse ses estimations trimestrielles et annonce des suppressions d'emplois dans le cadre de l'acquisition de Kimberly-Clark

Le fabricant de Tylenol Kenvue

KVUE.N a battu mardi les estimations de Wall Street pour ses résultats du quatrième trimestre et a annoncé une réduction de ses effectifs mondiaux, alors qu'il s'apprête à être racheté par Kimberly-Clark.

Kenvue a déclaré que son conseil d'administration a approuvé un plan d'optimisation de son modèle d'exploitation, ce qui entraînera une réduction nette de sa main-d'œuvre mondiale d'environ 3,5 %. L'entreprise comptait environ 22 000 employés l'année dernière.

Début novembre, le fabricant de Kleenex, Kimberly-Clark

KMB.O , a proposé d'acheter Kenvue pour plus de 40 milliards de dollars afin de créer une entreprise mondiale de santé grand public avec des marques telles que Band-Aid et les couches Huggies.

La fusion devrait être finalisée au cours du second semestre 2026.

Les résultats trimestriels de l'entreprise mettent en évidence un redressement de l'entreprise, grâce à la solidité de ses segments d'autosoins et de santé essentielle.

"Nous avons terminé l'année 2025 avec une meilleure performance en termes de chiffre d'affaires et de résultat au quatrième trimestre, ce qui reflète à la fois une exécution disciplinée par rapport à nos priorités stratégiques, ainsi qu'une comparaison plus favorable des ventes par rapport à l'année précédente", a déclaré le directeur général Kirk Perry.

Le segment le plus important de Kenvue, les produits d'automédication - qui abritent des marques telles que Tylenol et Benadryl - a enregistré une augmentation de 1,5 % de son chiffre d'affaires net à 1,59 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,52 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a déclaré que les tendances de consommation et de performance des parts de marché pour Tylenol se sont améliorées en décembre.

Son unité de santé essentielle, qui abrite des marques telles que Listerine et Band-Aid, a réalisé des ventes nettes de 1,15 milliard de dollars au cours du trimestre, soit une hausse de 6,1 % d'une année sur l'autre. Ce chiffre est à comparer à l'estimation moyenne des analystes, qui était de 1,12 milliard de dollars.

Les ventes nettes de la société au quatrième trimestre ont augmenté de 3,2 % pour atteindre 3,78 milliards de dollars, ce qui est supérieur au consensus des analystes qui était de 3,68 milliards de dollars.

Le fabricant de pansements a enregistré un bénéfice trimestriel ajusté de 27 cents par action, alors que les analystes estimaient qu'il s'élevait à 22 cents par action.

Les suppressions d'emplois prévues devraient entraîner des dépenses de restructuration avant impôts et d'autres charges totalisant environ 250 millions de dollars en 2026, a déclaré Kenvue.