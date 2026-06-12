Kenneth Leech, ancien gestionnaire vedette de fonds obligataires américains, plaide coupable d'entrave à l'enquête sur le « cherry-picking »

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* L'accusé a reconnu avoir entravé l'enquête de la SEC; les accusations de fraude ont été abandonnées

* Son ancien employeur, Wamco, a accepté une amende civile de 100 millions de dollars infligée par la SEC

* Leech est accusé d'avoir attribué des transactions après en avoir vu les résultats

par Jonathan Stempel

Kenneth Leech, ancien gestionnaire obligataire vedette chez Western Asset Management Co, a plaidé coupable vendredi d'avoir entravé une enquête sur des allégations de « cherry-picking », c'est-à-dire l'attribution de transactions rentables à des investisseurs favorisés et de transactions déficitaires à d'autres investisseurs. Leech a reconnu un chef d'accusation d'obstruction à une procédure de la Commission américaine des opérations boursières (SEC), évitant ainsi un procès prévu lundi devant la cour fédérale de Manhattan.

L'ancien co-directeur des investissements de Wamco, comme on appelle son ancien employeur, faisait l'objet de quatre chefs d'accusation de fraude pour avoir prétendument orchestré un stratagème de « cherry-picking » de plus de 600 millions de dollars entre janvier 2021 et octobre 2023. Ces accusations seront abandonnées.

Les procureurs ont accusé M. Leech d'avoir menti lors de son témoignage sous serment devant la SEC en mars 2024, lorsqu'il a répondu par l'affirmative à la question de savoir s'il avait « une répartition en tête » au moment de passer ses ordres.

Leech, âgé de 72 ans, pourrait encourir une peine de six à douze mois de prison selon les recommandations des lignes directrices fédérales en matière de peines, ce qui est bien moins que s’il avait été reconnu coupable de fraude.

Ses avocats ont refusé de commenter. Un porte-parole du procureur fédéral Jay Clayton à Manhattan n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat.

Wamco a accepté le 5 juin de payer une amende civile de 100 millions de dollars pour régler les poursuites civiles engagées par la SEC, qui lui reprochait de ne pas avoir correctement supervisé M. Leech.

Le gestionnaire d'actifs n'a pas reconnu avoir commis de faute.

Wamco fait partie de Franklin Resources BEN.N , dont les marques comprennent Franklin Templeton.

LEECH AURAIT UTILISÉ LES PERFORMANCES DU PREMIER JOUR POUR ATTRIBUER LES TRANSACTIONS

Les autorités ont déclaré que Leech attendait de voir comment les transactions se comportaient lors de leur premier jour avant de les attribuer rétroactivement à des clients afin de gonfler les revenus de Wamco et sa propre rémunération.

Leech aurait orienté les transactions performantes vers les portefeuilles « Macro Opportunities », qui, selon lui, reflétaient ses meilleures idées, et les transactions moins performantes vers les portefeuilles « Core » et « Core Plus ».

Les procureurs ont déclaré que M. Leech s'était particulièrement attaché à soutenir les portefeuilles « Macro Opportunities » après que ceux-ci eurent subi des pertes sur la dette russe en 2022 et sur la dette du Crédit Suisse en 2023.

Leech a été mis en accusation en novembre 2024, trois mois après que Wamco l'ait mis en congé. Son jugement est attendu en septembre.

Wamco a subi d'importantes sorties de capitaux après que les enquêtes sur Leech ont été rendues publiques.

Elle a clôturé le mois de mars avec 228,9 milliards de dollars d'actifs sous gestion, soit une baisse de 40 % par rapport à juin 2024. Franklin, basée à San Mateo, en Californie, a terminé le mois de mars avec 1.680 milliards de dollars d'actifs sous gestion.