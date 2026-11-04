Kennametal en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** L'action de Kennametal ( KMT.N ), fabricant d'outils de coupe et de composants techniques, progresse de 4,4 % à 31,87 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** La société relève ses prévisions de bénéfice annuel ajusté grâce à la stabilité des prix du tungstène

** Il table désormais sur un BPA ajusté compris entre 5 et 6 dollars par action pour l'exercice 2027, contre une estimation précédente de 4,15 à 5,15 dollars par action

** Il annonce un bénéfice de 3,48 dollars par action au premier trimestre, contre 30 cents par action à la même période de l’année précédente

** Le chiffre d’affaires du premier trimestre bondit de 54,3 % par rapport à l’année précédente, à 768,19 millions de dollars

** “KMT a enregistré des résultats supérieurs aux attentes, la répercussion de la hausse des prix du tungstène (dans ses deux secteurs d'activité) ayant permis une forte surperformance des marges” - Jefferies

** À la clôture d'hier, le titre avait progressé de 7,5 % depuis le début de l'année