Kelly Beaver est nommée directrice générale d’Ipsos

Paris, 31 juillet 2026 – Le Conseil d’administration d’Ipsos, réuni le 30 juillet, a décidé unanimement de nommer Kelly Beaver en qualité de directrice générale d'Ipsos.

Kelly Beaver compte plus de 15 ans d’expérience au sein d’Ipsos. Depuis son arrivée au sein du Groupe en 2011, elle a occupé plusieurs postes de direction, notamment celui de directrice générale des affaires publiques pour le Royaume-Uni et, depuis 2021, celui de directrice générale d’Ipsos au Royaume-Uni et en Irlande. Plus récemment, elle a occupé la fonction de présidente de la division mondiale Santé d’Ipsos. Auparavant, elle avait exercé comme économiste et consultante en Europe et à l’international chez PwC et chez Coffey International Ltd.

Figure majeure du secteur, Kelly Beaver a été reconnue par ESOMAR, l’association mondiale de référence du secteur, comme leader en matière d’innovation et « d’insights ». Par ailleurs, elle est « Honorary Fellow » de la Market Research Society, l’association britannique des professionnels de l’industrie des études. En juin 2022, elle a été nommée, pour ses services rendus à la recherche, Membre de l’Ordre de l’Empire britannique (MBE).

Kelly prendra ses fonctions immédiatement, succédant à Jean Laurent Poitou, qui quittera l'entreprise pour se consacrer à ses projets personnels.

Le Conseil d’administration salue le travail effectué par Jean Laurent Poitou, en particulier pour le lancement du plan stratégique Horizons en janvier dernier et la réorganisation menée. Il lui adresse tous ses vœux de succès dans ses futurs projets.

Kelly Beaver aura l’occasion de s’adresser aux marchés :

lundi 14 septembre 2026 à 14h30 (CET)

Laurence Stoclet , présidente du Conseil d'administration, a déclaré : « La nomination de Kelly Beaver est une excellente nouvelle pour Ipsos, ses clients et ses collaborateurs. C'est une grande professionnelle, disposant d'une forte connaissance de notre secteur, et qui avait été identifiée dans le cadre des plans de succession élaborés par le conseil. Elle saura poursuivre la mise en œuvre du plan Horizons et accélérer le développement du Groupe . »

Kelly Beaver a exprimé : « C'est un privilège de diriger Ipsos, une entreprise dont je crois profondément en la raison d'être, les collaborateurs et le potentiel. Fidèle à ses valeurs – intégrité, curiosité, collaboration, priorité au client et esprit d’entreprise, je reste chaque jour inspirée par le talent de nos équipes à travers le monde. Alors que la demande en informations fiables, fondées sur les données, la technologie et l'expertise humaine, ne cesse de croître, Ipsos occupe une position unique pour renforcer son leadership et stimuler sa croissance à long terme. »

Jean Laurent Poitou a dit : « Je suis fier et heureux d’avoir pu contribuer à écrire une page de la belle histoire d’Ipsos, et remplir la mission qui m’a été confiée par le conseil. Rien de ce qui a été accompli depuis un an n’aurait été possible sans les équipes d’Ipsos avec lesquelles j’ai eu un immense plaisir à travailler. Je sais les qualités de Kelly et sa capacité à renforcer encore la croissance et le leadership d’Ipsos. »

À PROPOS D’IPSOS

Ipsos est l’un des leaders mondiaux des études de marché et des sondages d’opinion, présent dans 90 marchés et comptant près de 20 000 collaborateurs.

Nos chercheurs, analystes et scientifiques sont passionnément curieux et ont développé des capacités multi-spécialistes qui permettent de fournir des informations et des analyses poussées sur les actions, les opinions et les motivations des citoyens, des consommateurs, des patients, des clients et des employés. Nos 75 solutions s’appuient sur des données primaires provenant de nos enquêtes, de notre suivi des réseaux sociaux et de techniques qualitatives ou observationnelles.

Notre signature « Game Changers » résume bien notre ambition d’aider nos 5 000 clients à évoluer avec confiance dans un monde en rapide évolution.

Créé en France en 1975, Ipsos est coté à l’Euronext Paris depuis le 1 er juillet 1999. L’entreprise fait partie des indices SBF 120, Mid-60 et est éligible au service de règlement différé (SRD).

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