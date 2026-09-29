KBW reprend sa couverture de Coinbase avec une recommandation « surperformer »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre -

** KBW reprend sa couverture de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase Global COIN.O avec une recommandation « surperformer »

** La société de courtage fixe également un objectif de cours de 237 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse de 23,5% par rapport au dernier cours de clôture de l'action, à 191,79 dollars

** KBW estime que COIN est le leader du secteur des actifs numériques et reste bien placé pour tirer parti d'une reprise des cours des cryptomonnaies et de l'activité de trading

** Il ajoute qu’une amélioration du cycle des actifs numériques devrait être le principal moteur de l’action COIN au cours des 12 prochains mois

** L'action COIN progresse de 1,31% à 194,31 dollars en pré-ouverture

** La société de courtage « » estime que COIN est mieux positionnée que ses concurrents si le cycle des cryptomonnaies reste stable, grâce aux bénéfices générés par les stablecoins, à des gains de parts de marché à l’échelle mondiale et à une diversification au-delà du trading au comptant

** 26 des 40 sociétés de courtage attribuent à l’action la note « acheter » ou supérieure, 12 « conserver » et 2 « vendre » ou inférieure; leur objectif de cours médian est de 205 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture précédente, le titre affichait une baisse de 15,1% depuis le début de l’année