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KBC approuve l'acquisition de Forte Biosciences par argenx
information fournie par AOF 27/07/2026 à 13:42
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(Zonebourse.com) - argenx recule légèrement à Bruxelles (-0,05%, à 804 euros) après avoir repris 6,07% en deux séances. Aujourd'hui, le titre marque une pause après l'annonce d'une opération de croissance externe.

La société de biotechnologie a dévoilé la signature d'un accord définitif pour le rachat de l'entreprise américaine Forte Biosciences, dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire, valorisant la cible à 2,2 milliards de dollars.

Selon les termes du contrat, argenx lancera une offre publique d'achat au prix de 77 dollars par action, représentant une prime de 86% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes de Forte Biosciences depuis la publication de ses récents résultats cliniques positifs début juillet.

Au coeur de cet accord se trouve le FB102, un anticorps expérimental ciblant la protéine CD122, conçu pour moduler l'activité pathogène des cellules T et NK. Le candidat médicament a récemment démontré des preuves de concept cliniques prometteuses de Phase 1b dans le traitement du vitiligo et de la maladie coeliaque. Des données de Phase 2 pour la maladie coeliaque sont attendues au second semestre 2026, tandis que d'autres indications, telles que la pelade, sont également à l'étude.

KBC Securities donne son avis

Les analystes estiment que cette acquisition est en ligne avec les récents commentaires de la direction. Cette dernière souhaitait élargir son horizon au-delà des partenaires académiques à la recherche d'une biologie novatrice. KBC Securities rappelle également qu'argenx avait réalisé un investissement stratégique dans Forte Biosciences en avril. Les analystes expliquent que "le potentiel de "pipeline dans un seul produit" du FB102, ses indications à fort potentiel commercial (blockbuster) et l'absence ou la rareté des options thérapeutiques s'intègrent très bien dans la stratégie d'argenx, qui considère cette étape comme majeure pour assurer son développement à long terme au-delà de 2030".

KBC Securities reste à l'achat sur le titre, avec une cible de cours de 900 euros.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 27/07/2026 à 13:42:00.

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