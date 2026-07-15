KazTransOil (Kazakhstan) : les transbordements de pétrole ont augmenté de 643 000 tonnes au premier semestre par rapport à la même période de l'année précédente

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L'opérateur de pipelines kazakh KazTransOil a annoncé mercredi une augmentation du volume de pétrole brut acheminé via son principal réseau de pipelines au cours du premier semestre de l'année, par rapport à la même période de l'année dernière.

Voici les autres principales données relatives à l'approvisionnement présentées par KazTransOil pour la période de janvier à juin:

* Le réseau principal d’oléoducs de la société a acheminé 22,911 millions de tonnes métriques de pétrole brut au cours des six premiers mois, soit une hausse de 643 000 tonnes par rapport au premier semestre de l’année dernière.

* Le volume consolidé de transport de pétrole et de transbordement de produits pétroliers par le groupe de sociétés KazTransOil JSC a augmenté de 562 000 tonnes par rapport au premier semestre 2025 pour atteindre 23,636 millions de tonnes.

* 8,806 millions de tonnes de pétrole ont été acheminées vers les raffineries de la République du Kazakhstan via le réseau principal d’oléoducs de KazTransOil JSC: la raffinerie d’Atyrau LLP a reçu 2,766 millions de tonnes; PetroKazakhstan Oil Products LLP: 2,533 millions de tonnes; l’usine pétrochimique de Pavlodar LLP: 3,197 millions de tonnes; CASPI BITUM JV LLP: 310 000 tonnes.

* 5,095 millions de tonnes de pétrole ont été acheminées sur le tronçon Atyrau-Samara de l’oléoduc principal Uzen-Atyrau-Samara, soit une augmentation de 42 000 tonnes.

* 5,885 millions de tonnes de pétrole ont été acheminées sur le tronçon de l'oléoduc TON-2 situé sur le territoire de la République du Kazakhstan, soit une hausse de 38 000 tonnes.

* 5,702 millions de tonnes de pétrole ont été transférées vers l’oléoduc principal Atasu-Alashankou, soit une hausse de 236 000 tonnes.

* Le volume de pétrole transbordé vers le réseau de Caspian Pipeline Consortium-K JSC s’est élevé à 2,524 millions de tonnes, soit une hausse de 725 000 tonnes.

* 1,713 million de tonnes de pétrole ont été chargées à bord de pétroliers grâce aux capacités de KazTransOil JSC dans le port d’Aktau, dont 704 000 tonnes de pétrole acheminées par l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan.

* Le volume de transbordement de pétrole, de produits pétroliers et de gaz via le groupe de sociétés Batumi Oil Terminal LLC s’est élevé à 725 000. Le volume total de transbordement de marchandises s’est élevé à 4,008 millions de tonnes, soit 324 000 tonnes de plus qu’au premier semestre 2025.