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USA: l'inflation au stade de la production a ralenti en juin
information fournie par Boursorama avec AFP 15/07/2026 à 16:22

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANDREW WEVERS )

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L'indice des prix à la production (PPI) a ralenti en juin aux Etats-Unis, à 5,5% sur un an, grâce au recul du coût de l'énergie sur la période, selon des données officielles publiées mercredi.

Il avait augmenté de 6% en mai (donnée révisée à la baisse).

Les prix à la production sont ceux auxquels les entreprises vendent leurs produits ou leurs services (par exemple au gouvernement, aux consommateurs ou à d'autres entreprises).

L'indice permet de jauger les pressions sur leurs coûts de production, qui sont souvent répercutées jusque dans les prix en magasins.

La veille, la publication de l'indice des prix à la consommation (CPI) pour juin avait aussi témoigné d'une accalmie, à 3,5% sur un an contre 4,2% en mai.

A chaque fois, l'explication tient au reflux des coûts énergétiques sur fond de détente au Moyen-Orient. Les hostilités ont toutefois repris dans le Golfe.

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