Kaztransoil a transporté 200 000 tonnes de pétrole vers Ust-Luga et Batumi en mars, selon Interfax

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La société d'oléoducs kazakhe Kaztransoil a expédié près de 200 000 tonnes de pétrole à Ust-Luga et Batumi en mars, a indiqué vendredi l'agence de presse Interfax, citant la société.