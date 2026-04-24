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Kaztransoil a transporté 200 000 tonnes de pétrole vers Ust-Luga et Batumi en mars, selon Interfax
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 07:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'oléoducs kazakhe Kaztransoil a expédié près de 200 000 tonnes de pétrole à Ust-Luga et Batumi en mars, a indiqué vendredi l'agence de presse Interfax, citant la société.

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