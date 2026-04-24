Kaztransoil a transporté 200 000 tonnes de pétrole vers Ust-Luga et Batumi en mars, selon Interfax

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(Actualisé avec précisions, téléconférence) Forvia FRVIA.PA a fait état vendredi d'une baisse de 6,4% de son chiffre d'affaires au premier trimestre à cause d'effets de changes défavorables et d'une baisse d'activité en Asie, mais a confirmé ses objectifs 2026 ...
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Spie a fait état vendredi d'une hausse de 1,7% à taux de change constants de sa production au premier trimestre, à 2,45 milliards d'euros, et a confirmé ses objectifs annuels. Citant l'Allemagne et l'Europe centrale comme moteurs de croissance, la société ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•24.04.2026•07:48•
Intel a publié jeudi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, avec un chiffre d'affaires de 13,6 milliards de dollars au premier trimestre, en hausse de 7% sur un an, porté par une demande soutenue en infrastructures pour l'intelligence artificielle ...
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(Actualisé avec Spie et Forvia) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse ...
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