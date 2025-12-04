Kathleen Verelst nommée CIO d'Unibail-Rodamco-Westfield
Kathleen Verelst cumule plus de 30 ans d'expérience dans le secteur immobilier. De 2021 à 2024, elle a été senior advisor du conseil de surveillance et du directoire d'URW, en lien avec la stratégie de désendettement du groupe.
Elle succèdera dans ses nouvelles fonctions à Vincent Rouget le 1er janvier prochain, et sera en charge de la mise en oeuvre du cadre d'allocation de capitaux disciplinée d'URW, tel que présenté au sein de son plan d'affaires 2025-28 "A Platform for Growth".
