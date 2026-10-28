 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kathleen Kennedy, ancienne directrice de Lucasfilm, produira les cérémonies des Jeux olympiques de 2028
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 19:40

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Kathleen Kennedy, productrice hollywoodienne de longue date et ancienne présidente de Lucasfilm, le studio à l'origine de la saga « Star Wars », dirigera la production des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques et paralympiques de 2028 à Los Angeles, ont annoncé mercredi les organisateurs.

Mme Kennedy a été nommée responsable des cérémonies et du contenu des Jeux, en remplacement de Peter Rice, qui a récemment rejoint Netflix NFLX.O .

Elle a quitté son poste de présidente de Lucasfilm en janvier. Le fondateur George Lucas l’avait choisie pour diriger le studio lorsqu’il l’a vendu à Disney DIS.N en 2012.

Kennedy a cofondé Amblin Entertainment avec Steven Spielberg et Frank Marshall, qu’elle a épousé par la suite, et a contribué à la production de films cultes tels que « E.T. l’extra-terrestre », « Jurassic Park » et « La Liste de Schindler ».

Kennedy a déclaré qu’elle et Frank Marshall avaient assisté à presque tous les Jeux Olympiques depuis ceux de 1984 à Los Angeles.

“Le sport reste l’une des grandes expériences fédératrices que nous partageons”, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Sport

Valeurs associées

NETFLIX
61,9900 USD NASDAQ -0,85%
WALT DISNEY
109,060 USD NYSE -1,07%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 19 octobre 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street clôture en hausse, entre Fed et résultats de la tech
    information fournie par AFP 28.10.2026 21:53 

    La Bourse de New York a terminé en hausse mercredi, peu ébranlée par le statu quo monétaire de la banque centrale américaine (Fed), largement anticipé, les investisseurs attendant surtout les résultats trimestriels de Microsoft et d'Alphabet (Google) après la clôture. ... Lire la suite

  • La maison mère de Google a raté la cible pour le chiffre d'affaires et le bénéfice net, ce qui lui a valu d'être immédiatement sanctionnée dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de Wall Street, le titre abandonnant plus de 9%. ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Alphabet déçoit au 3T à cause de la publicité, l'action dévisse
    information fournie par AFP 28.10.2026 21:51 

    Alphabet a enregistré au troisième trimestre des résultats inférieurs aux attentes du marché, principalement du fait d'un ralentissement de la publicité, même si l'informatique à distance (cloud) a, elle, encore accéléré grâce à l'intelligence artificielle (IA). ... Lire la suite

  • Logo Microsoft en 2026 à Montréal. ( AFP / ANDREJ IVANOV )
    Les résultats de Microsoft portés par l'informatique en ligne, deux jours après une offre de départs massive
    information fournie par AFP 28.10.2026 21:48 

    Le géant américain du logiciel Microsoft a publié mercredi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, portés par l'accélération de sa plateforme d'informatique en ligne Azure, qui loue aux entreprises la puissance de calcul nécessaire notamment à l'intelligence ... Lire la suite

  • Adil Rami s’en prend à Alexia Putellas
    Adil Rami s’en prend à Alexia Putellas
    information fournie par So Foot 28.10.2026 21:32 

    Gênant. Non content de nous prendre la tête chaque week-end au micro de Ligue 1 +, Adil Rami le fait désormais sur Twitch. Seul devant son écran, l’ancien défenseur de l’équipe de France décrypte l’actualité du foot mondial avec un ton qu’on lui connaît bien et ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
STELLANTIS
4,284 +15,39%
CAC 40
7 886,96 0,00%
Pétrole Brent
114,29 +0,08%
GENFIT
11,46 +8,32%
TOTALENERGIES
83,6 +0,72%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank