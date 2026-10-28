Kathleen Kennedy, ancienne directrice de Lucasfilm, produira les cérémonies des Jeux olympiques de 2028

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Kathleen Kennedy, productrice hollywoodienne de longue date et ancienne présidente de Lucasfilm, le studio à l'origine de la saga « Star Wars », dirigera la production des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques et paralympiques de 2028 à Los Angeles, ont annoncé mercredi les organisateurs.

Mme Kennedy a été nommée responsable des cérémonies et du contenu des Jeux, en remplacement de Peter Rice, qui a récemment rejoint Netflix NFLX.O .

Elle a quitté son poste de présidente de Lucasfilm en janvier. Le fondateur George Lucas l’avait choisie pour diriger le studio lorsqu’il l’a vendu à Disney DIS.N en 2012.

Kennedy a cofondé Amblin Entertainment avec Steven Spielberg et Frank Marshall, qu’elle a épousé par la suite, et a contribué à la production de films cultes tels que « E.T. l’extra-terrestre », « Jurassic Park » et « La Liste de Schindler ».

Kennedy a déclaré qu’elle et Frank Marshall avaient assisté à presque tous les Jeux Olympiques depuis ceux de 1984 à Los Angeles.

“Le sport reste l’une des grandes expériences fédératrices que nous partageons”, a-t-elle déclaré dans un communiqué.