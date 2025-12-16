Karolien Gielen succède à Filip Coremans en tant que Managing Director Asia et assumera le rôle de Managing Director Asie et Business Development

Ageas annonce que Karolien Gielen, actuellement Managing Director Business Development (comprenant actuellement les départements Stratégie, CDSO, M&A et Communication), assumera à partir du 1er février 2026 le rôle de Managing Director Asia et Business Development. Karolien Gielen reprendra ainsi les responsabilités de Managing Director Asia de Filip Coremans, qui a décidé de mettre fin à ses fonctions de Managing Director Asia après plus de 23 ans au sein du groupe Ageas. Ageas exprime sa sincère gratitude à Filip Coremans pour sa contribution exceptionnelle au cours des deux dernières décennies. Filip Coremans restera actif chez Ageas jusqu’au 30 juin 2026 afin d’assurer une transition fluide.

En combinant les rôles de Managing Director Asia et Business Development, Ageas maintiendra le lien fort entre le bureau régional Asie et le Corporate Centre à Bruxelles, tout en renforçant la collaboration au sein du Groupe.

« Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier sincèrement Filip Coremans pour tout ce qu’il a apporté à Ageas pendant ces 23 dernières années. Filip a joué un rôle essentiel dans le parcours du Groupe et dans la construction d’Ageas tel qu’on le connaît aujourd’hui. Sous sa direction, nous avons mené à bien le règlement Fortis, un moment historique qui a permis à Ageas d’envisager l’avenir avec confiance. Sa carrière, qui a commencé et se terminera en Asie, montre aussi son engagement profond envers la région. Filip a été au cœur de notre croissance en Asie et de la création de partenariats solides, auxquels nous tenons énormément. Je veux remercier Filip pour son engagement sans faille, sa capacité à trouver des solutions même dans les situations les plus complexes, et pour la passion qui l’a toujours animé. En même temps, je félicite Karolien Gielen pour l’élargissement de ses responsabilités. Je suis convaincu que le fait de réunir les activités de Managing Director Asia et de Business Development sous la direction de Karolien ouvrira de nouvelles opportunités, et j’ai hâte de voir ce que l’avenir nous réserve. »

Hans De Cuyper, CEO d'Ageas

Ageas est un groupe d’assurance international coté en bourse, riche de 200 années d’expérience et de savoir-faire. Nous proposons à nos clients particuliers et professionnels des produits d’assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd’hui comme demain, et nous exerçons également des activités de réassurance. Classé parmi les plus grands groupes d’assurance européens, Ageas concentre ses activités sur l’Europe et l’Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l’assurance. Ageas gère avec succès des activités d’assurances en Belgique, au Royaume-Uni, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour et aux Philippines via une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs de renom. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total environ 50.000 salariés et a réalisé un encaissement annuel de plus d’EUR 18,5 milliards en 2024.

Pièce jointe