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Kardigan, société spécialisée dans le développement de médicaments cardiovasculaires, vise une valorisation de 1,4 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 12:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tout au long du texte)

Kardigan vise une valorisation pouvant atteindre 1,4 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, a annoncé jeudi le développeur de médicaments.

Cette société de biotechnologie au stade clinique, qui développe des médicaments de précision pour les maladies cardiovasculaires, cherche à lever jusqu'à 373,3 millions de dollars en proposant 23,3 millions d'actions à un prix compris entre 14 et 16 dollars chacune.

La société développe trois traitements expérimentaux en phase avancée: le danicamtiv pour la cardiomyopathie dilatée génétique, l'ataciguat pour la sténose aortique calcifiée et le tonlamarsen ciblant l'angiotensinogène hépatique pour la gestion de la pression artérielle dans l'hypertension aiguë sévère.

La société, basée à Princeton, dans le New Jersey, sera cotée au Nasdaq sous le symbole boursier "KARD".

J.P. Morgan, Jefferies, Leerink Partners et TD Cowen sont les chefs de file de l'opération.

Fusions / Acquisitions
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