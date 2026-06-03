Kalshi porte plainte contre George Santos auprès des procureurs américains au sujet de paris sur les marchés prédictifs, rapporte l'AP

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L'opérateur de marchés prédictifs Kalshi a signalé l'ancien représentant américain George Santos au ministère de la Justice après avoir détecté des activités de trading suspectes, a rapporté mercredi l'Associated Press, citant une source proche du dossier.

Santos a déclaré à plusieurs reprises qu'il assisterait au discours sur l'état de l'Union du président Donald Trump le 24 février, puis a parié contre sa propre présence, selon le rapport.

Kalshi a également signalé ces transactions à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), un organisme fédéral de réglementation, ajoute l'article.

La CFTC, le ministère de la Justice et Kalshi n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.Santos n'a pas pu être joint immédiatement pour commenter.

Cette affaire intervient alors que le secteur en pleine expansion des marchés de prédiction fait face à des pressions réglementaires visant à lutter contre le délit d’initié, les traders pariant sur les résultats d’événements politiques, économiques et autres événements du monde réel.

Santos, qui a été expulsé du Congrès pour fraude et usurpation d'identité, a vu sa peine de prison de plus de sept ans commuée l'année dernière par le président américain Donald Trump.