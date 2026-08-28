Kalshi ne peut pas empêcher le Nevada d'exercer son contrôle sur les marchés de prédiction, selon une décision de la cour d'appel américaine

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* La Cour d'appel du 9e circuit estime que la loi fédérale ne prévaut pas sur la licence de jeux du Nevada

* Cette décision crée une divergence entre les cours d'appel, ce qui augmente les chances d'un réexamen par la Cour suprême

* Kalshi, le Nevada et la CFTC n'ont pas souhaité faire de commentaires

(Reformulation du premier paragraphe; ajout de détails tirés de la décision et du contexte tout au long du texte, ajout des signatures) par Jonathan Stempel et Nate Raymond

Une cour d’appel fédérale a estimé que Kalshi ne pouvait pas empêcher les autorités de régulation des jeux du Nevada de superviser sa plateforme de marchés prédictifs , ce qui renforce l’enjeu d’une bataille nationale visant à déterminer si de telles plateformes permettent des jeux d’argent illégaux et qui est habilité à les réglementer. Dans une décision prise à l’unanimité (3-0), la Cour d’appel du 9e circuit des États-Unis, à San Francisco, a estimé que Kalshi avait peu de chances de démontrer que la loi fédérale sur les marchés à terme (Commodity Exchange Act) empêchait le Nevada d’exiger une licence de jeux pour proposer des contrats permettant aux utilisateurs de parier sur les résultats d’événements sportifs. La décision rendue vendredi crée une divergence avec la Cour d’appel du 3e circuit des États-Unis, à Philadelphie, qui, dans un arrêt rendu le 6 avril à la majorité, avait estimé que le New Jersey ne pouvait pas réglementer la plateforme de Kalshi . Elle renforce la probabilité que la Cour suprême soit amenée à trancher si ce sont les États ou la Commission américaine des opérations de matières premières à terme (CFTC) qui doivent réglementer le secteur en pleine expansion des marchés de prédiction. La CFTC, sous la présidence du républicain Donald Trump , revendique la supervision exclusive des marchés de prédiction et a contesté les mesures réglementaires prises par neuf États, dont New York .

Au moins quatre États — le Nevada, le Massachusetts , le Michigan et l’État de Washington — ont obtenu des décisions de justice restreignant les activités de Kalshi. Le New Jersey a jusqu’au 3 septembre pour faire appel de la décision de la Cour d’appel du 3e circuit.

Kalshi et la CFTC n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. « Le tribunal a confirmé ce qui était clair depuis le début: ce sont les États qui réglementent les paris sportifs, et la CFTC n’a rien à voir avec cela », a déclaré Nicole Saharsky, avocate chez Mayer Brown qui a plaidé l’affaire pour le compte de la Commission de contrôle des jeux du Nevada. Les marchés de prédiction proposés par Kalshi, Polymarket, Coinbase COIN.O , Gemini Titan GEMI.O et d’autres ont vu leur popularitémonter en flèche depuis l’élection présidentielle américaine de 2024, lors de laquelle ils ont mieux prédit la victoire de Trump face à la démocrate Kamala Harris que les instituts de sondage . Bien qu’elle soit surtout connue pour permettre les paris sportifs, la plateforme de Kalshi permet également à elle seule de parier sur les élections, l’économie, la météo et des événements culturels tels que les lauréats des Oscars.

LA CFTC N’EST PAS UNE AUTORITÉ NATIONALE DE RÉGULATION DES JEUX D’ARGENT, SELON UN JUGE Kalshi et la CFTC ont affirmé que les contrats relatifs aux événements sportifs constituent des « swaps » au sens de la loi Dodd-Frank de 2010 sur la réforme financière, ce qui confère à l’agence un pouvoir de contrôle en vertu de son autorité de régulation des marchés nationaux des swaps. Le juge d’appel Ryan Nelson a toutefois estimé que les contrats de Kalshi présentaient les caractéristiques des paris sportifs, « une forme par excellence de jeu » que la CFTC ne réglemente pas.

Il a également souligné que Kalshi se présentait même comme « la première application de paris sportifs légaux » dans les 50 États américains. « Il est donc difficile de conclure que le Congrès avait l’intention de bouleverser des décennies de réglementation rigoureuse des jeux de hasard en s’appuyant sur des définitions larges des termes utilisés dans une loi de réforme de Wall Street », a écrit M. Nelson. « La CFTC n’est pas un organisme national de régulation des jeux de hasard », a ajouté Nelson. « Personne n’a suggéré qu’elle l’était avant plus d’une décennie après l’adoption de la loi. » Les trois juges composant le collège de vendredi ont tous été nommés par Trump. Les juges de la cour d'appel qui ont statué sur l'affaire du New Jersey avaient été nommés par des présidents républicains. « Qualifier un pari sportif de “swap” ne suffit pas à en faire un », a déclaré la procureure générale de l’Arizona, Kris Mayes, qui a engagé en mars des poursuites pénales , accusant Kalshi de diriger une entreprise de jeux d’argent illégale. « La législation sur la réforme financière n’a jamais eu pour but de priver les États de leur pouvoir de police traditionnel en matière de jeux d’argent, et je suis heureuse que la cour l’ait clairement affirmé. » La décision rendue vendredi a confirmé un jugement rendu en novembre 2025 par le juge en chef Andrew Gordon au tribunal fédéral de Las Vegas, annulant une injonction datant de sept mois plus tôt qui permettait à Kalshi de continuer à proposer des contrats liés à des événements sportifs au Nevada. L’injonction initiale de Gordon ne portait pas sur les contrats liés aux élections de Kalshi, qui, selon Nelson, sont illégaux au regard de la loi du Nevada et ne représentent qu’une part très mineure de l’activité de Kalshi. La cour d’appel lui a renvoyé l’affaire afin qu’il examine ces contrats.