Kalshi évalué à 11 milliards de dollars lors de son dernier financement, selon TechCrunch
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 22:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Le poids lourd du marché des prédictions Kalshi a été évalué à 11 milliards de dollars lors de sa dernière levée de fonds, a rapporté TechCrunch jeudi, citant une personne familière avec l'opération, ce qui a plus que doublé son évaluation en un peu plus d'un mois.

Les plateformes de marché prédictif, qui ont déjà fait l'objet d'un examen minutieux parce qu'elles permettaient la spéculation politique, attirent aujourd'hui des capitaux car elles se développent pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des transactions sur des résultats dans les domaines de la politique, du sport, de l'économie et des divertissements.

Le financement d'un milliard de dollars a été mené par les investisseurs existants Sequoia et CapitalG, ajoute le rapport.

Kalshi s'est refusé à tout commentaire, tandis que Sequoia et CapitalG n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

En octobre, Kalshi a levé plus de 300 millions de dollars à une valeur de 5 milliards de dollars, tandis que son homologue Polymarket aurait été en pourparlers le mois dernier pour lever des capitaux à une valeur comprise entre 12 et 15 milliards de dollars.

À la suite d'une action en justice contre la Commodity Futures Trading Commission l'année dernière, Kalshi a obtenu l'autorisation de coter des contrats liés à la course à la présidence des États-Unis.

La décision a également encouragé d'autres acteurs à entrer dans le secteur, avec l'application de transactions d'actions Robinhood HOOD.O qui a lancé une plateforme de marchés prédictifs en mars et la société mère du NYSE, Intercontinental Exchange ICE.N , qui a annoncé en octobre son intention d'investir jusqu'à 2 milliards de dollars dans Polymarket.

Si les partisans de ces contrats saluent leur précision, leurs détracteurs affirment qu'ils constituent une "porte dérobée vers les jeux d'argent", ce que Kalshi et ses pairs contestent fermement.

