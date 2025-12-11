Kalshi et Crypto.com lancent une coalition pour les marchés prédictifs, alors que l'intérêt des investisseurs monte en flèche

Kalshi et Crypto.com ont déclaré jeudi qu'ils avaient lancé une alliance nationale d'opérateurs de marchés de prédiction qui comprend la plateforme d'échange de cryptomonnaie Coinbase COIN.O , la plateforme de commerce de détail Robinhood HOOD.O et l'opérateur de jeux sportifs Underdog.

Le groupe, Coalition for Prediction Markets (CPM), intervient alors que le marché américain des prédictions est en plein essor depuis le début de l'année. Le rejet par un tribunal fédéral, l'année dernière, de l'interdiction des paris électoraux a également favorisé l'essor du secteur.

"Cela a été le catalyseur de l'intérêt croissant des investisseurs, et cette nouvelle coalition légitimera davantage le secteur, en renforçant les règles de fonctionnement et en plaçant la barre plus haut pour les normes d'intégrité", a déclaré Nick Jones, fondateur de la société de crypto-monnaies Zumo.

Les plateformes de marchés prédictifs permettent aux utilisateurs de négocier des contrats binaires sur les résultats politiques, sportifs, économiques et de divertissement.

Les investisseurs considèrent de plus en plus les marchés prédictifs comme un secteur de croissance potentiel, ce qui a incité plusieurs grandes entreprises telles que Robinhood et Underdog à se lancer dans ce domaine. Toutefois, des critiques ont affirmé qu'il ne s'agissait de rien de plus qu'une plateforme de jeux d'argent en ligne.

"Les États-Unis sont la plus grande frontière pour les marchés de prédiction, et l'élan que nous observons rend une voix unifiée de l'industrie non seulement importante, mais nécessaire", a déclaré Matt David, membre du conseil d'administration du CPM.

Les startups de marchés prédictifs Kalshi et Polymarket se sont rapidement développées en 2025, l'évaluation de Kalshi ayant plus que doublé pour atteindre 11 milliards de dollars après son dernier tour de table.

La coalition se concentrera sur le renforcement du cadre fédéral pour les marchés prédictifs, l'établissement de normes d'intégrité à l'échelle nationale pour freiner les délits d'initiés et la lutte contre les excès au niveau des États, ont déclaré les entreprises.

"Nous avons passé des années à travailler avec la CFTC parce que les marchés prédictifs doivent fonctionner avec des garanties fédérales solides qui empêchent les délits d'initiés, protègent les consommateurs et garantissent que ces marchés restent transparents et sans corruption", a déclaré Sara Slane, responsable du développement de l'entreprise chez Kalshi et membre exécutif de la coalition.

Le groupe a indiqué que d'autres entreprises étaient en pourparlers pour se joindre à la coalition.