Kalshi conclut un partenariat de marque avec cinq équipes de la MLB

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Kalshi a conclu des partenariats de marque avec cinq équipes de la Ligue majeure de baseball aux États-Unis, a annoncé mardi cette start-up spécialisée dans les marchés prédictifs, renforçant ainsi l'engagement des fans sur son application.

Voici plus de détails tirés du communiqué:

* Les accords de partenariat ont été signés avec les Red Sox de Boston, les Dodgers de Los Angeles, les Braves d’Atlanta, les Giants de San Francisco et les Padres de San Diego.

* Ces accords prévoient une visibilité de la marque dans les stades, l’apposition de logos sur la signalétique à l’intérieur et à l’extérieur des stades, des promotions en ligne et, dans certains cas, des offres spécifiques à chaque club destinées aux fans sur l’application Kalshi.

* Kalshi a activement recherché des partenariats de marque avec des événements sportifs mondiaux et des équipes. Sa collaboration avec la Coupe du monde de la FIFA lui a permis de réaliser un chiffre d’affaires exceptionnel en début d’année.

* Cette start-up spécialisée dans les marchés prédictifs s’est toutefois retrouvée au cœur d’une polémique dans plusieurs États américains au sujet des lois sur les jeux d’argent concernant les contrats liés au sport.

* La société est toujours en pourparlers avec la MLB au sujet d’un accord au niveau de la ligue, a-t-elle indiqué.

* Le partenariat avec les Dodgers comprendra des panneaux LED à l'effigie de Kalshi autour du Dodger Stadium, a précisé l’entreprise, et les fans auront accès à des offres spécifiques aux Dodgers dans l’application Kalshi ainsi qu’à des animations exclusives sur place tout au long de la saison.