Kalshi aurait signalé des irrégularités liées à des transactions sur les déclarations de Trump, selon une source

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Les équipes de surveillance de la start-up Kalshi, spécialisée dans les marchés prédictifs, ont détecté en mars des irrégularités sur ses marchés prédictifs liées aux déclarations publiques du président américain Donald Trump, a déclaré jeudi à Reuters une source proche du dossier.