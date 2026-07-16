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Kalshi aurait signalé des irrégularités liées à des transactions sur les déclarations de Trump, selon une source
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 18:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les équipes de surveillance de la start-up Kalshi, spécialisée dans les marchés prédictifs, ont détecté en mars des irrégularités sur ses marchés prédictifs liées aux déclarations publiques du président américain Donald Trump, a déclaré jeudi à Reuters une source proche du dossier.

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