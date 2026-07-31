KALRAY : OPENCHIP SOFTWARE ET TECHNOLOGIES DEVIENT ACTIONNAIRE DE KALRAY

Grenoble, le 31 juillet 2026 – Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), fournisseur de technologies et de solutions matérielles et logicielles dédiées au traitement intensif des données du Cloud au Edge, annonce avoir reçu ce jour d'OpenChip Software & Technologies (ci-après « OpenChip ») le paiement intégral du prix d'exercice des bons de souscription d'actions (« BSA ») qu'elle détient. Ce paiement emporte l'exercice de la totalité des BSA et donnera lieu à l'émission de 2 881 577 actions nouvelles Kalray.

Comme indiqué dans le précédent communiqué de presse de Kalray en date du 16 juillet 2026, lors de la signature de leur accord stratégique le 22 mai 2025 [1] , Kalray et Openchip avaient convenu de l'émission, au profit d'OpenChip, de bons de souscription d'actions (les « BSA ») exerçables jusqu'au 31 juillet 2026, qui permettraient la souscription de 2 881 577 actions Kalray représentant environ 15 % du capital de Kalray sur une base diluée (au 30 juin 2026).

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) est une société de semi-conducteurs « fabless », leader dans une nouvelle génération de processeurs visant les applications traitant des flux massifs de données en particulier via l'intelligence artificielle. A la pointe de l'innovation, les équipes de Kalray ont développé une technologie unique, ainsi que les solutions associées, permettant à ses clients de bâtir des solutions toujours plus intelligentes, plus performantes et moins gourmandes en énergie.

Grâce leur architecture « manycore » brevetée, les processeurs intelligents MPPA® de Kalray (dits DPU ou xPU) sont capables de gérer en parallèle – et sans goulets d'étranglement - de multiples flux de données, permettant ainsi aux applications exploitant des quantités massives de données d'être plus intelligentes, plus efficaces et économes en énergie, en complément des approches traditionnelles (CPU & GPU). L'offre de Kalray comprend des solutions d'accélérations (matérielle et logicielle) ainsi qu'une offre de co-développement - ou de design à la demande - de processeurs et de solutions d'accélérations optimisées pour des usages spécifiques, dans des secteurs à forte croissance tels que les data centers, les AI Gigafactories, les télécoms, le spatial, la défense, et bien d'autres. www.kalrayinc.com

À PROPOS D'OPENCHIP

Openchip est une entreprise européenne de systèmes, fondée par le Barcelona Supercomputing Center (BSC) et GTD Software Engineering, qui développe un portefeuille unique d'accélérateurs basés sur l'architecture RISC-V, de matériels d'infrastructure et de logiciels full-stack destinés aux applications de nouvelle génération en intelligence artificielle (IA) et en calcul haute performance (HPC). Basée à Barcelone et en pleine expansion à travers l'Europe, Openchip réunit des experts de premier plan en ingénierie des semi-conducteurs et en développement logiciel, avec une forte spécialisation dans l'IA. Ses solutions optimisées de bout en bout renforcent la souveraineté numérique européenne et offrent des performances de tout premier ordre pour répondre aux besoins de calcul les plus critiques de l'Europe. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://openchip.com/

Avertissement

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives de la Société relatives à ses objectifs et perspectives. Ces déclarations prospectives reposent sur les estimations et anticipations actuelles des dirigeants de la Société et sont soumises à des facteurs de risques et incertitudes, dont ceux décrits en annexe 1 du rapport de gestion du directoire 2025, et disponible sur son site internet. Les déclarations prospectives mentionnées dans le présent communiqué pourraient ne pas être atteintes en raison de ces éléments ou d'autres facteurs de risques et d'incertitude inconnus ou qui ne sont pas considérés par la Société comme importants et spécifiques à ce jour.

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[1] Cf communiqué du 22 mai 2025