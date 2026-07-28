KALRAY : BULL ET KALRAY S'ASSOCIENT POUR DÉVELOPPER LA PROCHAINE GÉNÉRATION DE RÉSEAUX HAUTE VITESSE, AU COEUR DE LA RÉVOLUTION DE L'IA

Grenoble, 28 juillet 2026 – Bull, leader dans le calcul avancé et l'intelligence artificielle, et Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), spécialiste des technologies matérielles et logicielles pour le calcul intensif et les infrastructures de données annoncent une collaboration autour des technologies de réseau pour les infrastructures IA et HPC. Les deux acteurs collaboreront également à la compatibilité Ultra Ethernet, nouveau standard ouvert qui a le potentiel de façonner le réseau pour les futures générations de supercalculateurs et de Gigafactories AI. [1]

UNE COLLABORATION AU CŒUR DES ENJEUX DES INFRASTRUCTURES IA ET HPC DE NOUVELLE GÉNÉRATION

L'adoption croissante de l'intelligence artificielle, qui se nourrit de vastes mouvements de données, entraîne une demande accrue pour de nouvelles infrastructures de réseaux pour l'IA & le HPC , toujours plus rapides, évolutives et compétitives économiquement.

La collaboration entre Bull et Kalray s'inscrit dans ce contexte de forte accélération où les enjeux de souveraineté numérique, de maîtrise des technologies critiques et de réduction des dépendances extra-européennes deviennent déterminants pour les entreprises, les administrations et les centres de recherche.

En s'appuyant sur des technologies conçues en Europe, Kalray et Bull entendent contribuer à sécuriser les chaînes de valeur critiques, réduire la dépendance aux technologies non-européennes et, ainsi, promouvoir des solutions adaptées aux besoins des acteurs privés et publics opérant des infrastructures critiques.

Emmanuel Le Roux, Directeur général de Bull, déclare :

« Le développement de nouvelles solutions d'interconnexion constitue un jalon stratégique pour répondre aux besoins des futures générations de supercalculateurs et d'infrastructures IA. La collaboration signée avec Kalray nous permet de développer des technologies avancées, en particulier pour le Cloud et l'IA, et de construire des solutions extrêmement performantes, tout en s'inscrivant dans une dynamique européenne forte en matière de souveraineté technologique. Dans un secteur largement dominé par des technologies extra-européennes, nous sommes particulièrement fiers d'offrir une alternative européenne, en produisant une puce intégrant les nœuds technologiques les plus avancés du moment. »

Éric Baissus, Président du Directoire de Kalray, déclare :

« La signature de cet accord avec Bull constitue une nouvelle reconnaissance de la pertinence de notre vision technologique et de la qualité des innovations développées par nos équipes. À l'heure où l'IA redéfinit les besoins en calcul, en réseau et en efficacité énergétique, nous sommes enthousiastes à l'idée de contribuer, aux côtés d'un acteur aussi prestigieux que Bull, à la conception des infrastructures qui façonneront l'économie numérique des prochaines décennies. Cet accord illustre également la capacité de champions européens à unir leurs forces pour développer des technologies stratégiques, promouvoir des standards ouverts tels qu'Ultra Ethernet et construire les fondations d'une souveraineté technologique durable. »

UN PARTENARIAT TECHNOLOGIQUE STRATÉGIQUE ALLIANT LICENCE ET CO-DÉVELOPPEMENT

La collaboration porte sur le développement de solutions d'interconnexion destinées aux infrastructures à très grande échelle des systèmes IA et de calcul intensif, avec une évolution majeure intégrant pleinement les besoins Cloud et IA.

Pour Kalray, l'accord s'inscrit dans sa stratégie consistant à valoriser ses technologies « semi-conducteur » à travers son nouveau modèle économique combinant licensing IP, co-développement et services.

Dans ce cadre, Kalray proposera sous licence ses technologies logicielles et matérielles issues de plus d'une décennie de développement, ainsi que son expertise en architectures de traitement de données, afin de contribuer au développement de ces solutions.

Kalray assurera la fourniture et l'intégration de briques IP avancées de Kalray, incluant en particulier le sous-système « Kalray Networking Engine » modifié pour supporter une performance de 1.6Tbs et basé sur une matrice de 64 cœurs de nouvelle génération KV5 de Kalray, ultra performant et compatible au standard RISC-V. Les premières solutions issues de cette collaboration devraient être commercialisées à grande échelle en 2028.

UNE NOUVELLE ÉTAPE DANS LA STRATÉGIE RÉSEAUX HAUTE PERFORMANCE SOUVERAINS POUR BULL

Pour Bull, cette collaboration doit permettre d'accélérer l'évolution de sa technologie de réseau, BXI, afin de répondre aux besoins des futures infrastructures d'IA en combinant performance, ouverture et maîtrise de la chaîne de valeur. Elle contribuera notamment à :

Faire évoluer BXI vers le standard d'Ethernet et des protocoles ouverts de sécurité et de gestion de la virtualisation nécessaires aux charges de travail IA en environnement Cloud ;

Proposer une compatibilité totale avec le standard Ultra Ethernet, adopté par l'ensemble de l'industrie de l'IA ;

Offrir une approche hybride pour le HPC et l'IA, unique sur le marché, permettant à un calculateur de bénéficier du meilleur des deux mondes, utiliser les spécificités de BXI pour offrir une très faible latence et une gestion spécifique de la congestion indispensable aux applications HPC, puis passer en mode Ultra Ethernet pour des applications IA en environnement virtualisé, tout en utilisant toute la bande passante disponible, jusqu'à 1.6Tbits par carte réseau ;

Renforcer significativement la souveraineté de BXI en codéveloppant certaines IP, permettant ainsi de garantir la sécurité d'approvisionnement et maîtriser la chaîne de valeur de l'interconnect, crucial dans la performance globale de l'IA et du HPC.

UNE COLLABORATION ACTIVE POUR ACCÉLÉRER L'ADOPTION DU STANDARD ULTRA ETHERNET

Au-delà de ce projet, Bull, initiateur et seul membre fondateur Européen du standard ouvert mondial Ultra Ethernet, porté par l'Ultra Ethernet Consortium (UEC) , joue avec Kalray un rôle actif dans l'arrivée sur le marché des premiers produits compatibles.

La nouvelle norme Ultra Ethernet, largement adoptée par plus de 170 acteurs majeurs ou contributeurs de l'industrie du réseau, de l'HyperScale et de l'IA, ainsi que par l'OCP et IEEE, entend remplacer dans les années à venir les protocoles actuels comme RoCe V2 ou le réseau propriétaire InfiniBand par des protocoles ouverts incluant des couches transports, RDMA et de gestion de la congestion beaucoup plus modernes et adaptés aux contraintes d'utilisation à l'échelle - plusieurs centaines de milliers de nœuds de calculs - imposés par l'IA.

L'accord entre Bull et Kalray inclut le co-développement de briques technologiques compatibles avec Ultra Ethernet et leur intégration dans les futures générations de la technologie réseau de Bull. Kalray pourra par ailleurs proposer les fruits de cette collaboration auprès des acteurs souhaitant intégrer Ultra Ethernet dans leur nouvelle génération de produit.

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) est une société de semi-conducteurs « fabless », leader dans une nouvelle génération de processeurs visant les applications traitant des flux massifs de données en particulier via l'intelligence artificielle. A la pointe de l'innovation, les équipes de Kalray ont développé une technologie unique, ainsi que les solutions associées, permettant à ses clients de bâtir des solutions toujours plus intelligentes, plus performantes et moins gourmandes en énergie.

Grâce leur architecture « manycore » brevetée, les processeurs intelligents MPPA® de Kalray (dits DPUs) sont capables de gérer en parallèle – et sans goulets d'étranglement - de multiples flux de données, permettant ainsi aux applications exploitant des quantités massives de données d'être plus intelligentes, plus efficaces et économes en énergie, en complément des approches traditionnelles (CPU & GPU). L'offre de Kalray comprend des solutions d'accélération matérielles et logicielles, des licences de modules de propriété intellectuelle

nécessaires pour concevoir des DPUs ainsi qu'une offre de co-développement - ou de design à la demande - de processeurs et de solutions d'accélération optimisées pour des usages spécifiques, dans des secteurs à forte croissance tels que les data centers, les AI Gigafactories, les télécoms, le spatial, la défense, et bien d'autres. www.kalrayinc.com

À PROPOS DE BULL

Avec près d'un siècle d'innovations, Bull est un leader mondial du calcul haute performance, de l'intelligence artificielle et de l'informatique quantique, avec un revenu d'environ 720 millions d'euros et 3 000 experts opérant dans 32 pays. S'appuyant sur une architecture ouverte, de confiance et intégrée de bout en bout, Bull conçoit, déploie et opère des solutions matérielles et logicielles ainsi que des services stratégiques, pour accélérer la recherche scientifique, créer de la valeur pour les entreprises de manière durable et contribuer au progrès de la société. Porté par une R&D d'excellence, forte de 1 600 brevets, avec des capacités industrielles éprouvées et une expertise avancée en science des données, Bull permet aux États et aux industries de conserver la maîtrise totale de leurs données et de leur intelligence artificielle, au service du progrès pour la planète.

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[1] Cet accord a été annoncé dans le communiqué de presse diffusé par Kalray le 16 juillet 2026 .