KALRAY : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS

Grenoble - France, le 6 juillet 2026

Au titre du contrat de liquidité confié par la société KALRAY SA à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 12 922

Solde en espèces : 66.614,80 €

Au cours du 1 er semestre 2026, il a été négocié un total de :

Titres Capitaux Transactions ACHATS 303 994 1 644 243,60 € 1 835 VENTES 315 487 1 672 513,14 € 1 854

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 24 415

Solde en espèces : 38.345,26 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 250 000,00 €

ANNEXE

ACHATS VENTES Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros TOTAL 1 835 303 994 1 644 243,60 TOTAL 1 854 315 487 1 672 513,14 02/01/2026 31 2762 3241,21 02/01/2026 22 3006 3580,15 05/01/2026 1 200 266 05/01/2026 22 2224 2848,72 06/01/2026 39 5490 7001,4 06/01/2026 9 2524 3351,87 07/01/2026 24 1740 2027,45 07/01/2026 34 3592 4404,51 08/01/2026 38 3894 4775,21 08/01/2026 24 2143 2717,32 09/01/2026 27 2275 2762,31 09/01/2026 28 3022 3751,21 12/01/2026 8 540 695,2 12/01/2026 15 1609 2081,72 13/01/2026 22 1964 2575,59 13/01/2026 31 2320 3108,1 14/01/2026 8 670 949,32 14/01/2026 23 1815 2660,79 15/01/2026 32 4396 6533,34 15/01/2026 30 3849 5837,01 16/01/2026 1 1391 2851,55 16/01/2026 44 3840 7316,74 20/01/2026 16 2044 5426,62 19/01/2026 37 3778 9470,31 21/01/2026 12 1036 2886,19 20/01/2026 24 2592 7205,24 22/01/2026 5 465 1486,51 21/01/2026 37 3582 10674 23/01/2026 30 4144 15387,5 22/01/2026 23 2142 7161,78 26/01/2026 92 10113 31109,61 23/01/2026 30 2747 10671,27 27/01/2026 43 2393 6595,35 26/01/2026 18 3935 12588,46 28/01/2026 53 3875 10401,28 27/01/2026 34 2244 6296,22 29/01/2026 44 3353 8417,37 28/01/2026 31 3757 9927,87 30/01/2026 32 4505 12054,03 29/01/2026 34 3560 9012,85 02/02/2026 45 3555 8688,42 30/01/2026 42 4570 12588,52 03/02/2026 15 1349 3262,69 02/02/2026 32 3252 7830,82 04/02/2026 8 376 916,16 03/02/2026 18 1968 5027,45 05/02/2026 36 4126 11197,14 04/02/2026 39 2332 6071,83 06/02/2026 10 1143 2967,34 05/02/2026 12 1755 4919,62 09/02/2026 9 1601 4624,65 06/02/2026 35 2849 7583,18 10/02/2026 16 2407 6990,89 09/02/2026 19 2838 8304,27 11/02/2026 9 1419 4862,2 10/02/2026 40 5314 16276,78 12/02/2026 27 2634 8889,75 11/02/2026 19 3072 10970,42 13/02/2026 41 5071 18207,43 12/02/2026 50 4750 16721,43 16/02/2026 34 3613 12014,67 13/02/2026 18 2529 9287,5 17/02/2026 34 3920 13074,77 16/02/2026 8 1673 5608,4 19/02/2026 3 90 348,5 17/02/2026 23 3628 12266,27 20/02/2026 6 915 3795,79 18/02/2026 21 2331 8095,8 24/02/2026 22 2155 11184,67 19/02/2026 10 719 2757,87 25/02/2026 25 2812 13464,42 20/02/2026 28 1653 7267,41 26/02/2026 54 4994 24516,54 23/02/2026 7 1000 5011 27/02/2026 7 812 3761,35 24/02/2026 3 246 1525,15 02/03/2026 28 7005 29512,07 25/02/2026 24 2053 10167,07 03/03/2026 20 4638 18555,71 26/02/2026 30 2971 15003,85 05/03/2026 14 4400 18135,48 27/02/2026 36 2333 10962,53 06/03/2026 16 5100 20363,79 02/03/2026 9 3450 15018,2 09/03/2026 10 2910 10688,72 03/03/2026 11 4300 18007,97 10/03/2026 14 4200 16812,18 04/03/2026 14 4200 16886,94 12/03/2026 1 40 164,4 05/03/2026 8 2000 8737 16/03/2026 8 2500 10150 06/03/2026 10 3462 14437,23 17/03/2026 11 3203 13232,23 09/03/2026 14 5800 21826,56 18/03/2026 15 4861 21261,53 10/03/2026 12 3600 14847,12 19/03/2026 16 5000 21177 11/03/2026 1 40 178 20/03/2026 10 3300 13554,09 16/03/2026 15 4000 16580 23/03/2026 17 4600 17714,6 17/03/2026 13 4088 17351,11 24/03/2026 9 3000 11640,9 18/03/2026 10 3000 13398 25/03/2026 6 1725 6745,96 19/03/2026 3 900 3845,97 26/03/2026 11 2800 10580,08 20/03/2026 7 2300 9683 27/03/2026 15 3700 13045,09 23/03/2026 14 6040 23967,32 30/03/2026 16 4400 13972,2 24/03/2026 3 537 2105,9 31/03/2026 5 1000 3002 25/03/2026 8 3000 11931 02/04/2026 7 2100 7053,06 26/03/2026 4 1500 5745 07/04/2026 17 4900 16153,83 30/03/2026 1 500 1670 08/04/2026 11 3300 11634,15 31/03/2026 5 1384 4229,78 09/04/2026 5 1500 5172 01/04/2026 20 7575 25211,87 13/04/2026 9 3000 11364 02/04/2026 5 2000 6864 14/04/2026 3 1149 5464,99 07/04/2026 9 2730 9405,4 15/04/2026 11 4800 25495,2 08/04/2026 19 5700 21034,71 16/04/2026 1 500 2720 09/04/2026 5 1700 6020,04 17/04/2026 25 7630 56806,11 10/04/2026 12 3700 13974,16 20/04/2026 24 8000 52844 13/04/2026 15 4750 19144,4 21/04/2026 12 1400 8342,04 14/04/2026 11 2200 10580,9 22/04/2026 10 1900 11333,5 15/04/2026 7 1400 7684,04 23/04/2026 13 3900 23112,18 16/04/2026 13 3200 18168 24/04/2026 17 4600 32980,16 17/04/2026 22 6600 52248,24 28/04/2026 23 5700 51016,14 20/04/2026 9 2700 18918,09 29/04/2026 16 4200 34665,12 21/04/2026 9 3600 22871,88 30/04/2026 9 2200 16912,06 22/04/2026 10 2700 16818,57 04/05/2026 11 3800 32635,92 23/04/2026 17 6800 41851,96 05/05/2026 15 4500 37980 24/04/2026 41 7300 54836,87 06/05/2026 23 7200 61608,96 27/04/2026 8 2000 17248 07/05/2026 15 4500 37110,15 28/04/2026 8 1200 11394 08/05/2026 12 2400 18484,08 29/04/2026 11 3300 28275,06 11/05/2026 13 3400 26019,86 30/04/2026 17 5800 46565,88 12/05/2026 13 3200 23714,88 04/05/2026 7 1993 17337,9 15/05/2026 2 80 704 05/05/2026 16 4117 35854,13 18/05/2026 16 4600 38124,8 06/05/2026 18 5300 46609,79 19/05/2026 10 3500 28984,9 07/05/2026 8 2101 17828,46 20/05/2026 5 1500 12477 08/05/2026 16 5550 44498,79 21/05/2026 6 2400 21840 11/05/2026 4 1600 12328 26/05/2026 9 2631 36050,49 12/05/2026 14 5228 39719,21 27/05/2026 12 2600 34329,88 13/05/2026 13 3400 26355,1 28/05/2026 18 3100 38832,15 14/05/2026 3 120 1074 01/06/2026 5 950 13250,03 18/05/2026 11 3100 26322,1 02/06/2026 10 1300 18373,94 19/05/2026 9 2700 22653 03/06/2026 16 1950 27183,98 20/05/2026 14 4000 34020 04/06/2026 11 1250 16141 21/05/2026 10 1900 17895,91 05/06/2026 13 1300 16411,98 22/05/2026 9 2700 27383,94 08/06/2026 6 600 6624 25/05/2026 1 300 3804 09/06/2026 15 1500 17689,95 26/05/2026 1 100 1400 10/06/2026 20 1350 14279,49 27/05/2026 6 1800 24438,06 11/06/2026 8 3200 31832 28/05/2026 4 924 12116,6 12/06/2026 6 600 6226,02 29/05/2026 11 2800 35785,96 15/06/2026 5 500 5710 01/06/2026 10 1100 15913,04 16/06/2026 17 1750 19734,05 02/06/2026 7 1020 14813,36 17/06/2026 10 1000 10348 03/06/2026 4 600 8574 18/06/2026 14 1050 10167,99 04/06/2026 7 1050 13869,03 19/06/2026 18 1600 13698,08 05/06/2026 3 290 3783,2 22/06/2026 15 750 6460,5 08/06/2026 19 2600 30867,98 23/06/2026 10 950 8501,46 09/06/2026 6 690 8429,59 24/06/2026 12 850 7077,02 10/06/2026 4 630 6914 25/06/2026 12 1200 10058,04 11/06/2026 10 3000 30573 26/06/2026 6 480 3660 12/06/2026 21 2100 22725,99 29/06/2026 10 850 6762,01 15/06/2026 10 1000 11764 30/06/2026 2 200 1570 16/06/2026 8 800 9440 17/06/2026 8 800 8452 19/06/2026 5 800 7102 22/06/2026 17 1700 15627,08 23/06/2026 9 900 8344,98 24/06/2026 1 41 346,86 25/06/2026 8 800 7048 26/06/2026 6 600 4744,98 29/06/2026 8 760 6219,61 30/06/2026 14 1300 11060,01

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) est une société de semi-conducteurs « fabless », leader dans une nouvelle génération de processeurs, spécialisés dans le traitement intelligent des données tant au niveau du « Cloud » que du « Edge » (à la périphérie des réseaux). A la pointe de l'innovation, les équipes de Kalray ont développé une technologie unique ainsi que les solutions associées permettant à ses clients d'exploiter au mieux tout le potentiel d'un monde qui repose désormais sur des données massives, disparates et omniprésentes.

Grâce leur architecture « manycore » brevetée, les processeurs intelligents MPPA® de Kalray sont capables de gérer en parallèle – et sans goulets d'étranglement - de multiples flux de données, permettant ainsi aux applications exploitant des quantités massives de données d'être plus intelligentes, plus efficaces et économes en énergie. L'offre de Kalray comprend des processeurs, des cartes d'accélération avec leur environnement logiciel et des systèmes complets, permettant à ses clients de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que les data centers modernes, la 5G, l'IA, l'Edge Computing, les véhicules autonomes et bien d'autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), Safran, NXP Semiconductors, CEA et Bpifrance. Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour nos clients et les développeurs. www.kalrayinc.com



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