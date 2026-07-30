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KALEON S.P.A. PUBLIE DES REVENUS EN CROISSANCE SOUTENUE AU PREMIER SEMESTRE 2026
information fournie par Boursorama CP 30/07/2026 à 18:00
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

• Approbation du chiffre d’affaires préliminaire au 30 juin 2026 :


• Chiffre d'affaires consolidé : 12,3 M€ (+14 % en glissement annuel)

• Progression particulièrement soutenue du chiffre d’affaires dans toutes les principales catégories de services : Ticketing +11 %, Food and Beverage +39 %, Retail +36 %


• Tous les sites gérés sont en croissance


• Lancement du programme d'achat et de cession d'actions propres avec un intermédiaire désigné

• Attribution des droits relatifs aux trois tranches du « Plan d'attribution d'actions 2026-2028 »



Milan, 30 juillet 2026 – Le conseil d'administration de Kaleon S.p.A. (« Kaleon » ou la « Société »), société détenue par la famille Borromeo et spécialisée dans la gestion et la valorisation d’importants patrimoines artistiques, naturels et muséaux à des fins touristiques, cotée sur Euronext Growth Milan (code mnémonique : KLN) et sur Euronext Growth Paris (code mnémonique : ALKLN), a approuvé ce jour le montant total du chiffre d’affaires consolidé préliminaire au 30 juin 2026, non audité.

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