Kaleon acquiert 80% du capital d'un opérateur de bateaux-taxis pour enrichir son offre touristique sur le lac Majeur

• Kaleon ajoute à sa flotte 5 bateaux et 5 licences de bateau-taxi

• Kaleon propose désormais une gamme complète de services autour du lac Majeur

• Kaleon renforce l'attractivité de son offre auprès des tour-opérateurs grâce à des offres groupées

• Kaleon poursuit sa stratégie visant à améliorer l'expérience des visiteurs autour du lac Majeur



Milan, le 13 octobre 2026 – Kaleon S.p.A. (“Kaleon” ou la “Société”), société liée à la famille Borromeo et spécialisée dans la gestion et la valorisation d’importants patrimoines artistiques, naturels et muséaux à vocation touristique, cotée sur Euronext Growth Milan (Ticker : KLN) et sur Euronext Growth Paris (Ticker : ALKLN), annonce avoir finalisé l'acquisition d'une participation de 80% dans la société Navigazione Isole Borromee Lago Maggiore, société de transport de passagers par bateau opérant sur le lac Majeur.