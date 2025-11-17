 Aller au contenu principal
Kaleon a lancé son introduction en bourse à Paris et à Milan
information fournie par AOF 17/11/2025 à 16:27

(AOF) - Kaleon, une société italienne dédiée à la gestion du patrimoine culturel, notamment celui de la famille Borromeo qui détient 100% du capital, a annoncé son introduction en bourse. Il s’agit de la première introduction en bourse simultanément à Paris et à Milan. Pour cette opération, Kaleon va procéder à une augmentation de capital de 15 millions d’euros, pouvant être portée à 17,25 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension, et à la cession de 1,5 million d’euros en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation.

La fourchette indicative de prix s'étend de 4 à 4,50 euros par action, et la période de souscription va du 17 au 25 novembre (17h pour les souscriptions et achats aux guichets, 20h par internet) pour l'offre à prix ouvert et jusqu'au 26 novembre (12h) pour le placement global.

Les fonds levés sont destinés à accélérer le développement de la société à travers la gestion de sites pour le compte de tiers. Le modèle économique de Kaleon est fondé sur la gestion économique des trésors culturels et artistiques, souvent sous-valorisés faute d'investissement suffisant en rénovation, appartenant à des familles, des institutions et des fondations.

L'an dernier, la société a généré 21,7 millions d'euros de revenus, et un Ebitda de 5,5 millions d'euros, soit une marge d'Ebitda de 25,4%. La plupart des revenus provient de la billetterie de ses sites (74%) et les deux principaux sont Isola Bella et Isola Madre sur le lac Majeur, dans la famille Borromeo depuis 1501 et 1604, et qui ont généré respectivement 58 et 23% du chiffre d'affaires 2024.

Après son introduction en bourse, la société compte distribuer 50% de son bénéfice net 2026 en dividendes, qui seront versés en 2027.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

KALEON
0,000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

