Kaleon a lancé son introduction en bourse à Paris et à Milan

(AOF) - Kaleon, une société italienne dédiée à la gestion du patrimoine culturel, notamment celui de la famille Borromeo qui détient 100% du capital, a annoncé son introduction en bourse. Il s’agit de la première introduction en bourse simultanément à Paris et à Milan. Pour cette opération, Kaleon va procéder à une augmentation de capital de 15 millions d’euros, pouvant être portée à 17,25 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension, et à la cession de 1,5 million d’euros en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation.

La fourchette indicative de prix s'étend de 4 à 4,50 euros par action, et la période de souscription va du 17 au 25 novembre (17h pour les souscriptions et achats aux guichets, 20h par internet) pour l'offre à prix ouvert et jusqu'au 26 novembre (12h) pour le placement global.

Les fonds levés sont destinés à accélérer le développement de la société à travers la gestion de sites pour le compte de tiers. Le modèle économique de Kaleon est fondé sur la gestion économique des trésors culturels et artistiques, souvent sous-valorisés faute d'investissement suffisant en rénovation, appartenant à des familles, des institutions et des fondations.

L'an dernier, la société a généré 21,7 millions d'euros de revenus, et un Ebitda de 5,5 millions d'euros, soit une marge d'Ebitda de 25,4%. La plupart des revenus provient de la billetterie de ses sites (74%) et les deux principaux sont Isola Bella et Isola Madre sur le lac Majeur, dans la famille Borromeo depuis 1501 et 1604, et qui ont généré respectivement 58 et 23% du chiffre d'affaires 2024.

Après son introduction en bourse, la société compte distribuer 50% de son bénéfice net 2026 en dividendes, qui seront versés en 2027.

AOF - EN SAVOIR PLUS