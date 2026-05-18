K S victime d'une note de Berenberg

K S est dans le rouge à la Bourse de Francfort (-0,71%, à 15,36 euros) vers 16h45. Les analystes de Berenberg ont confirmé leur recommandation à vendre, tout en ajustant légèrement à la baisse leur cible de cours de 11,70 à 11,40 euros.

La banque privée et d'investissement allemand rappelle toutefois que le producteur de sel et le fournisseur de potasse a publié "d'excellents résultats" pour le premier trimestre 2026, marqués notamment par une robustesse de la croissance de l'Ebitda.

Dans le détail, les volumes de l'activité sel de déneigement ont bondi de 181% sur un an, grâce à des conditions météorologiques favorables en Europe. Soutenue par cette bonne performance, le groupe a relevé sa prévision annuelle de production de 2,3 à 2,5 millions de tonnes. En revanche, Berenberg rappelle également que la hausse du prix des engrais potassiques, de 6% sur un an, a accusé un retard par rapport à la croissance à deux chiffres (proche de 15 à 20%) de certains concurrents, en raison de l'exposition plus forte de K S au SOP (sulfate de potasse) et aux spécialités d'engrais, dont les prix sont plus stables que ceux de la potasse standard.

Les analystes estiment que sur le premier trimestre, les coûts de l'énergie ont été un facteur de soutien, mais ils pensent qu'ils vont se transformer en vents contraires pour le reste de l'année.

Berenberg a confirmé sa recommandation à vendre, notamment par ses analystes qui estiment que les prix de la potasse présentent des risques de baisse pour les prochaines années. La demande pourrait être affectée négativement par la rentabilité des agriculteurs qui est sous pression en raison de la cherté des engrais azotés et phosphatés, mais aussi par le fait que certains agriculteurs pourraient réduire ou suspendre l'application d'engrais potassiques.