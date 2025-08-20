K+S: le titre souffre après une dégradation de Berenberg information fournie par Cercle Finance • 20/08/2025 à 11:50









(Zonebourse.com) - K+S accuse la plus forte baisse de l'indice MDAX des moyennes valorisations mercredi à la Bourse de Francfort, pénalisé par un abaissement de recommandation des analystes de Berenberg.



Dans un étude publiée dans la matinée, le broker souligne que le cycle favorable qui soutenait jusqu'ici l'activité du producteur allemand de sel et de potasse est désormais arrivé à son terme.



'Notre recommandation d'achat sur K+S reposait jusqu'ici sur la perspective d'un marché de la potasse tendu, susceptible de soutenir les prix de vente et d'avoir un impact positif sur les bénéfices comme la génération de trésorerie', explique le courtier.



'Cependant, il n'est plus raisonnable de maintenir une recommandation d'achat dans un contexte où nous prévoyons des prix agricoles globalement plus faibles à partir de 2026', poursuit-il, ce qui l'amène à dégrader son conseil directement de 'achat' à 'vendre' avec un objectif de cours ramené de 17 à 11 euros.



Suite à cet abaissement de recommandation, le titre K+S décrochait de 4,7% mercredi matin, mais affiche encore une progression de 15% cette année, contre une hausse de plus de 18% pour l'indice MDAX.







Valeurs associées K+S 11,900 EUR XETRA -3,95%