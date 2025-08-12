K+S affiche un chiffre d'affaires inférieur aux attentes au deuxième trimestre en raison d'une baisse du volume des ventes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le producteur allemand de sel et de potasse K+S SDFGn.DE a annoncé mardi des revenus inférieurs aux attentes pour le deuxième trimestre, le volume des ventes de ses activités agricoles ayant été affecté par des problèmes logistiques.

L'entreprise basée en Hesse a affiché un chiffre d'affaires de 871 millions d'euros (1,01 milliard de dollars), soit près de six pour cent de moins que les attentes des analystes, selon un sondage réalisé par Vara research.

CONTEXTE

K+S a publié à l'avance une partie de ses résultats et a confirmé ses perspectives pour l'ensemble de l'année en juillet, faisant état d'un manque à gagner sur les bénéfices de base.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Les prix de la potasse ont recommencé à augmenter en 2025, après une période de volatilité causée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a réduit les marges des mineurs de potasse.

CITATIONS CLÉS

"Nous prévoyons toujours de réaliser un Ebitda de 560 millions d'euros à 640 millions d'euros et un flux de trésorerie disponible ajusté légèrement positif pour l'ensemble de l'année 2025, car les prix de la potasse ont continué à augmenter modérément au cours des derniers mois", a déclaré Christian H. Meyer, président-directeur général de l'entreprise.

PEERS

Les résultats de K+S font écho à ceux de son homologue américain Mosaic, MOS.N , qui a publié sur un bénéfice ajusté pour le deuxième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street, l'augmentation des coûts ayant pesé sur les gains provenant de la hausse des prix de la potasse et de la vigueur des ventes au Brésil.

(1 dollar = 0,8606 euro)