 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
42 866,18
+2,50%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

K+S affiche un chiffre d'affaires inférieur aux attentes au deuxième trimestre en raison d'une baisse du volume des ventes
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 07:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le producteur allemand de sel et de potasse K+S SDFGn.DE a annoncé mardi des revenus inférieurs aux attentes pour le deuxième trimestre, le volume des ventes de ses activités agricoles ayant été affecté par des problèmes logistiques.

L'entreprise basée en Hesse a affiché un chiffre d'affaires de 871 millions d'euros (1,01 milliard de dollars), soit près de six pour cent de moins que les attentes des analystes, selon un sondage réalisé par Vara research.

CONTEXTE

K+S a publié à l'avance une partie de ses résultats et a confirmé ses perspectives pour l'ensemble de l'année en juillet, faisant état d'un manque à gagner sur les bénéfices de base.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Les prix de la potasse ont recommencé à augmenter en 2025, après une période de volatilité causée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a réduit les marges des mineurs de potasse.

CITATIONS CLÉS

"Nous prévoyons toujours de réaliser un Ebitda de 560 millions d'euros à 640 millions d'euros et un flux de trésorerie disponible ajusté légèrement positif pour l'ensemble de l'année 2025, car les prix de la potasse ont continué à augmenter modérément au cours des derniers mois", a déclaré Christian H. Meyer, président-directeur général de l'entreprise.

PEERS

Les résultats de K+S font écho à ceux de son homologue américain Mosaic, MOS.N , qui a publié sur un bénéfice ajusté pour le deuxième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street, l'augmentation des coûts ayant pesé sur les gains provenant de la hausse des prix de la potasse et de la vigueur des ventes au Brésil.

(1 dollar = 0,8606 euro)

Valeurs associées

K+S
12,900 EUR XETRA -1,15%
MOSAIC
32,505 USD NYSE +1,59%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • AIR FRANCE-KLM : Risque de correction sous les résistances
    AIR FRANCE-KLM : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 12.08.2025 07:13 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • TECHNIP ENERGIES NV : Risque de correction sous les résistances
    TECHNIP ENERGIES NV : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 12.08.2025 07:10 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • SCOR SE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    SCOR SE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 12.08.2025 07:04 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • Le candidat à la présidence de la Colombie et sénateur Miguel Uribe le 14 mai 2025 à Bogota ( AFP / Raul ARBOLEDA )
    Colombie: décès du candidat présidentiel blessé lors d'un attentat en juin
    information fournie par AFP 12.08.2025 06:20 

    Le candidat à la présidence de la Colombie et sénateur Miguel Uribe, blessé par balles lors d'une réunion publique en juin à Bogota, est décédé après deux mois en soins intensifs, a annoncé lundi son épouse. "Tu seras toujours l'amour de ma vie. Merci pour une ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank