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Jusqu'à ce que la vague de l'IA s'effondre
information fournie par Reuters 25/09/2026 à 13:42
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un nouvel article de blog)

* Le STOXX 600 en hausse de 0,6 %

* Le pétrole recule sur fond d'espoirs d'accord de paix

* La vague de ventes d'obligations marque une pause

* Les contrats à terme de Wall Street en hausse

25 septembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

JUSQU’À CE QUE LA VAGUE DE L’IA S’EFFONDRE

Les marchés obligataires, la guerre en Iran et l’IA dominent l’actualité – mais, dans un rapport de BofA Global Research, les stratèges ont indiqué que l’IA est de loin le sujet dont les clients parlent le plus.

« Lors de nos récentes missions commerciales aux États-Unis, en Suisse et en Scandinavie, 80 % du temps de discussion a été consacré à l’essor des investissements en IA, 15 % aux taux d’intérêt et 5 % au conflit au Moyen-Orient », ont-ils déclaré.

Mais le fait que ce soit le sujet de conversation le plus en vogue ne signifie pas pour autant un enthousiasme unanime.

BofA a indiqué que les clients partageaient ses inquiétudes quant au fait que la concurrence entre les modèles d’IA pourrait faire baisser les prix, ce qui soulève des doutes quant à la capacité de ces dépenses d’infrastructure colossales à générer des rendements durables.

Toutefois, malgré certaines craintes d’un cycle « boom-bust », il semble que la vague de l’IA soit là pour durer, d’autant plus qu’il y a peu de signes indiquant un renversement imminent du cycle des dépenses d’investissement dans l’IA.

« La plupart des clients ont déclaré qu’ils prévoyaient de rester positionnés en vue d’une poursuite de la montée en puissance des dépenses d’investissement dans l’IA à court terme, soulignant que ne pas le faire entraînerait des risques professionnels importants. »

Ils restent toutefois sur leurs gardes: « beaucoup ont laissé entendre qu’ils étaient prêts à revoir leur position dès les premiers signes indiquant que l’essor commençait à s’essouffler. »

(Sophie Kiderlin)

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