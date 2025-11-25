 Aller au contenu principal
Jupiter recrute l’ancien patron de Santander au Royaume-Uni
information fournie par Agefi Asset Management  25/11/2025 à 08:15

En mai dernier, Jupiter avait dévoilé son intention de trouver un successeur à David Cruickshank, qui a décidé de prendre sa retraite. Le gestionnaire britannique a annoncé ce 19 novembre la nomination de Nathan Bostock comme nouveau président à partir du 1 er avril 2026. Il rejoindra également le conseil d’administration de Jupiter en tant qu’administrateur non exécutif et président de la société.

Auparavant, Nathan Bostock a notamment été directeur général de Santander au Royaume-Uni de 2014 à 2022, ainsi que directeur mondial des plateformes d’investissement jusqu’en 2023. Avant ce passage chez la banque espagnole, il a occupé des postes de direction au sein de The Royal Bank of Scotland. Le Britannique de 65 ans est actuellement administrateur non exécutif de Lloyds Banking Group et de Centrica.

L’administratrice indépendante senior, Suzy Neubert, qui a dirigé le processus de succession du président au nom du conseil d’administration de Jupiter, s’est exprimé sur cette nomination : «Nous avons été particulièrement impressionnés par les compétences et l’expérience étendues que Nathan apportera au conseil d’administration, assure-t-elle dans un communiqué. Nous apprécions la perspective qu’il a acquise grâce à plusieurs postes de direction exécutifs et non exécutifs, son expérience dans le milieu des sociétés cotées au Royaume-Uni et ses connaissances acquises dans différents secteurs des services financiers.»

Comme annoncé précédemment, David Cruickshank ne comptait pas se représenter à sa propre réélection lors de l’assemblée générale de la société londonienne. Avec une entrée en fonction en 2023, il sera resté trois ans en tant que président de Jupiter.

Bastien Boname

