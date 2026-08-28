Julia Donnelly, directrice financière de Pinterest, quittera ses fonctions en octobre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du nom de Mme Donnelly dans la liste à puces)

PINS.N , Pinterest, a annoncé vendredi que la directrice financière Julia Donnelly quitterait ses fonctions le 30 octobre et que la société avait lancé une recherche externe pour trouver son prochain directeur financier.

Vikram Naidu, vice-président des finances et des opérations commerciales de la plateforme de partage d’images, assurera l’intérim au poste de directeur financier.

* « Le leadership de Julia Donnelly a contribué à soutenir une période au cours de laquelle nous avons enregistré 11 trimestres consécutifs de croissance à deux chiffres de notre chiffre d’affaires, considérablement renforcé la rigueur opérationnelle et augmenté nos marges afin d’assurer la bonne santé de notre entreprise », a déclaré le directeur général Bill Ready dans une note adressée aux employés.

* Mme Donnelly — qui quitte l’entreprise pour saisir une opportunité au sein d’une start-up privée — avait rejoint Pinterest en 2023, en provenance du distributeur de mobilier en ligne Wayfair, où elle occupait le poste de directrice financière mondiale.

* Au cours de son mandat, Pinterest a finalisé l’acquisition de la plateforme publicitaire pour téléviseurs connectés tvScientific et conclu un partenariat de 4 milliards de dollars avec Amazon Web Services dans le domaine des services cloud .

* L’entreprise avait prévu, plus tôt ce mois-ci, une croissance plus modérée de son chiffre d’affaires au troisième trimestre , signe d’une concurrence acharnée sur le marché de la publicité numérique de la part d’acteurs plus importants, notamment Instagram (Meta).