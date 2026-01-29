Jugements hâtifs : le piège caché dans vos décisions d’investissement

AMUNDI

Découvrez le 5e chapitre de notre nouvelle série sur les biais comportementaux, pour bousculer vos automatismes et prendre des décisions financières plus rationnelles !

Qu'est-ce que le biais des jugements hâtifs ?

C'est la tendance à prendre des décisions précipitées sur la base d'informations superficielles ou incomplètes.

Les jugements hâtifs peuvent provenir :

De l'heuristique de représentativité : nous évaluons souvent la probabilité d'un événement en fonction de sa ressemblance avec un exemple représentatif, plutôt que par un raisonnement objectif (1)

Du biais de saillance : nous avons tendance à prendre des décisions fondées sur les informations immédiatement disponibles, plutôt que sur une évaluation complète de toutes les données pertinentes.

Quelques exemples concrets du biais domestique :

À la suite de la forte médiatisation d'un accident aérien, certaines personnes surestiment le risque de voyager en avion et préfèrent prendre la voiture, alors que celle-ci est statistiquement plus dangereuse

Pendant la bulle Internet du début des années 2000, des entreprises sans lien avec le web ont connu des hausses anormales de leur cours en Bourse après avoir ajouté «.com » à leur nom. Cet épisode illustre la tendance des investisseurs à évaluer les perspectives des entreprises sur la base d'indices superficiels plutôt que sur leurs fondamentaux économiques (résultats, niveau d'endettement, etc.) (2).

Sources et références :

(1) Kahneman, Daniel. “Thinking, fast and slow.” Farrar, Straus and Giroux (2011)

(2) M. J. Cooper, O. Dimitrov, and P. R. Rau. “A rose. com by any other name.” The journal of Finance, 56(6):2371–2388, 2001

Illustrations : © Cléo Wehrlin.

Pour en savoir plus, consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous et visitez la page web dédiée :