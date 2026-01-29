 Aller au contenu principal
Jugements hâtifs : le piège caché dans vos décisions d’investissement
information fournie par Amundi 29/01/2026 à 15:29

AMUNDI

Découvrez le 5e chapitre de notre nouvelle série sur les biais comportementaux, pour bousculer vos automatismes et prendre des décisions financières plus rationnelles !

Qu'est-ce que le biais des jugements hâtifs ?

C'est la tendance à prendre des décisions précipitées sur la base d'informations superficielles ou incomplètes.

Les jugements hâtifs peuvent provenir :

  • De l'heuristique de représentativité : nous évaluons souvent la probabilité d'un événement en fonction de sa ressemblance avec un exemple représentatif, plutôt que par un raisonnement objectif (1)
  • Du biais de saillance : nous avons tendance à prendre des décisions fondées sur les informations immédiatement disponibles, plutôt que sur une évaluation complète de toutes les données pertinentes.

Quelques exemples concrets du biais domestique :

  • À la suite de la forte médiatisation d'un accident aérien, certaines personnes surestiment le risque de voyager en avion et préfèrent prendre la voiture, alors que celle-ci est statistiquement plus dangereuse
  • Pendant la bulle Internet du début des années 2000, des entreprises sans lien avec le web ont connu des hausses anormales de leur cours en Bourse après avoir ajouté «.com » à leur nom. Cet épisode illustre la tendance des investisseurs à évaluer les perspectives des entreprises sur la base d'indices superficiels plutôt que sur leurs fondamentaux économiques (résultats, niveau d'endettement, etc.) (2).

Sources et références :
(1) Kahneman, Daniel. “Thinking, fast and slow.” Farrar, Straus and Giroux (2011)
(2) M. J. Cooper, O. Dimitrov, and P. R. Rau. “A rose. com by any other name.” The journal of Finance, 56(6):2371–2388, 2001

Illustrations : © Cléo Wehrlin.

Pour en savoir plus, consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous et visitez la page web dédiée :

