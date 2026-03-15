Bastia: Simeoni largement en tête à 35,1%, quatre listes potentiellement qualifiées (estimation Ipsos BVA Cesi)

Le président autonomiste du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, le 26 février 2026 à Bastia ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )

Le président autonomiste du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, est largement devant ses concurrents au premier tour des élections municipales à Bastia avec 35,1% des voix, quatre listes étant en position de se maintenir, selon une estimation Ipsos BVA Cesi Ecole d'ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP-AN.

Derrière lui, quatre listes pourraient se maintenir au second tour: Julien Morganti, qui mène une coalition regroupant cinq sensibilités de la gauche à la droite en passant par des autonomistes, arrive en deuxième position (25,4%), puis le candidat du RN, de l'Union des droites pour la République (UDR) et du parti nationaliste identitaire Mossa Palatina Nicolas Battini (16.9%) et, enfin, Jean-Martin Mondoloni avec sa coalition regroupant notamment la droite et le parti radical de gauche (11%).

Trois listes ne franchiraient pas le premier tour: deux de gauche, celle mêlant des militants de gauche, écologistes et animalistes du benjamin de cette élection, Sacha Bastelica (6,7%) et celle soutenue par le parti communiste, de Francis Riolacci (3,9%). Enfin la liste d'extrême-droite Reconquête de Jean-Michel Lamberti obtiendrait 1% des voix.

L'enjeu du second tour portera sur l'éventuelle alliance des deux listes de coalition de Julien Morganti et Jean-Martin Mondoloni, qui devaient initialement n'en faire qu'une avant des désaccords.

Dans un communiqué, Jean-Martin Mondolini avait ainsi précisé en décembre qu'"un pacte électoral était bien en passe d'être scellé entre huit partenaires" l'été dernier, c'est-à-dire entre ces deux listes de coalition, mais il accusait "Julien Morganti d'avoir cédé à la tentation de l'exclusive".

Gilles Simeoni, dont la liste associe son parti autonomiste, les indépendantistes de Core in Fronte et les socialistes, pourrait lui bénéficier du report des voix des électeurs de gauche.

En 2014, à la tête d'une liste d'union rassemblant des membres de la gauche et de la droite mais sans les indépendantistes, Gilles Simeoni avait été élu maire de Bastia, ce qui avait enclenché une série de victoires politiques historiques le conduisant à céder son siège à Pierre Savelli en janvier 2016 pour rejoindre la tête de la collectivité de Corse.

Pierre Savelli avait ensuite été réélu en juin 2020 avec 49,37% des voix au second tour.