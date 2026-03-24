JPMorganChase annonce un soutien de 2,8 millions d'euros aux petites entreprises françaises

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La banque américaine JPMorganChase

JPM.N a annoncé mardi un programme de financement de 2,8 millions d'euros (3,3 millions de dollars) pour aider à financer les petites entreprises en France.

"Les petites entreprises sont l'épine dorsale de l'économie française, et soutenir les entrepreneurs - en particulier ceux issus de milieux défavorisés - est essentiel pour stimuler une croissance économique inclusive", a déclaré Thierry Sancier, senior country officer pour JPMorganChase France, dans un communiqué.

(1 $ = 0,8622 euro)