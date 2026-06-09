JPMorgan surveille de près la santé des consommateurs, selon un dirigeant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Arasu Kannagi Basil et Nupur Anand

JPMorgan Chase JPM.N surveille de près la santé des consommateurs alors que les inquiétudes liées à l'inflation persistent, a déclaré mardi Marianne Lake, directrice générale de la division Banque de détail et communautaire de la banque.

S'exprimant lors de la Morgan Stanley U.S. Financials Conference à New York, Mme Lake a déclaré que, bien que les consommateurs américains fassent preuve de résilience et que les dépenses restent solides, il y avait un nombre de plus en plus « restreint » de personnes pour lesquelles les augmentations salariales ne suivaient pas actuellement le rythme de l'inflation.

"On ne voit rien pour l'instant, mais on reste très, très vigilant. Si l'inflation devait rester élevée plus longtemps, cette tendance selon laquelle les salaires suivent le rythme de l'inflation pourrait être menacée", a déclaré Mme Lake lors de la conférence destinée aux investisseurs.

David Solomon, directeur général de Goldman Sachs GS.N , a déclaré la semaine dernière qu’il s’attendait à ce que le comportement des consommateurs change au second semestre 2026 si l’inflation s’accélère.

L'inflation américaine a augmenté en avril à son rythme le plus rapide depuis trois ans , la guerre en Iran ayant fait grimper les prix de l'énergie. La forte hausse des pressions sur les prix érode également les revenus des ménages et menace de freiner les dépenses de consommation et la croissance économique cette année.

Mme Lake a ajouté que la résilience face à d'éventuels chocs futurs était également moindre, les réserves de liquidités s'étant normalisées par rapport aux niveaux observés après la pandémie.

"Bien que le chômage soit faible, la demande de main-d'œuvre est un peu plus modérée", a-t-elle déclaré.

Mme Lake a également indiqué que l'augmentation des remboursements d'impôts et la baisse des factures fiscales, conjuguées à la hausse des prix de l'énergie, avaient quelque peu atténué l'impact.

"Pour les clients à faibles revenus, entre 20 % et 25 % de ces gains supplémentaires résultant de l’augmentation des remboursements d’impôts ont été dépensés au cours des deux premiers mois de hausse des prix de l’énergie. Le temps est donc un facteur déterminant ici", a-t-elle déclaré.

Mme Lake a indiqué que JPMorgan constatait également une forte demande pour ses produits et s'attendait à ce que la croissance des prêts en 2026 soit supérieure à la moyenne du secteur.