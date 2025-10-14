JPMorgan revoit à la hausse ses prévisions de revenus d'intérêts après un bénéfice supérieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les bureaux de transactions d'actions et de titres à revenu fixe de JPMorgan se distinguent

*

Le rebond de la banque d'investissement stimule la croissance des commissions

*

Le directeur général signale que l'économie américaine reste résiliente

(Ajout de citations d'analystes et de dirigeants et mise à jour des actions dans les paragraphes 5-8, 20) par Manya Saini et Nupur Anand

JPMorgan Chase JPM.N a revu à la hausse ses prévisions de revenus nets d'intérêts pour l'ensemble de l'année, mardi, après que les bonnes performances de ses activités de trading et de banque d'investissement lui ont permis de dépasser les attentes en matière de bénéfices pour le troisième trimestre. La résistance de l'économie malgré les risques de guerre tarifaire et les espoirs de réduction des taux d'intérêt américains ont incité les entreprises à conclure de grandes transactions et à envisager des offres d'actions, ce qui a stimulé les activités de banque d'investissement à Wall Street. Les négociateurs s'attendent à une année 2026 encore plus forte.

"Bien qu'il y ait eu quelques signes de ralentissement, en particulier dans la croissance de l'emploi, l'économie américaine est généralement restée résiliente", a déclaré le directeur général Jamie Dimon dans un communiqué.

"Toutefois, le degré d'incertitude reste élevé en raison de la complexité des conditions géopolitiques, des tarifs douaniers et de l'incertitude commerciale, des prix élevés des actifs et du risque d'une inflation rigide", a-t-il ajouté.

Dans l'ensemble, le consommateur américain reste en bonne santé et la banque n'a pas observé de signes de stress, a déclaré Jeremy Barnum, directeur financier.

"Les consommateurs et les petites entreprises restent résistants d'après nos données, et bien que nous surveillions de près le ralentissement potentiel du marché de l'emploi, nos indicateurs de crédit, y compris les impayés à un stade précoce, restent stables et légèrement meilleurs que prévu", a déclaré Barnum à la presse.

Les actions de JPMorgan ont compensé leurs pertes initiales et étaient en baisse de 1,7 % en fin de matinée. L'action était en hausse de 28 % depuis le début de l'année lundi.

"Il s'agit d'un nouveau trimestre classique et solide de la part de la banque, et les attentes sont élevées. Parfois, nous voyons cela avec l'action JPMorgan, que, malgré tout, il n'y a pas assez de choses pour conduire à une réaction positive de l'action le jour des bénéfices", a déclaré Matt Stucky, gestionnaire de portefeuille en chef pour les actions chez Northwestern Mutual Wealth Management.

Mac Sykes, gestionnaire de portefeuille chez Gabelli Funds, a déclaré que la suggestion de la banque, en réponse à la question d'un analyste, que les dépenses pourraient augmenter d'environ 4 % l'année prochaine, pourrait peser sur l'action.

LES REVENUS DES MARCHÉS AUGMENTENT

Les traders de la banque ont profité du repositionnement des portefeuilles de leurs clients alors que les marchés d'actions ont atteint des niveaux record au cours du trimestre. Les revenus de la division des marchés, qui comprend à la fois les opérations sur actions et sur titres à revenu fixe, ont augmenté de 25 % pour atteindre 8,9 milliards de dollars, un record pour le troisième trimestre, dépassant de loin une estimation antérieure .

"Le trimestre a montré la force du modèle d'entreprise diversifié de JPMorgan, tous les principaux segments ayant contribué à la croissance. Nous pensons que cela conduira la dynamique pour le reste de l'année 2025 et en 2026", a écrit Kenneth Leon, directeur de la recherche sur les actions chez CFRA Research, dans une note.

JPMorgan a également noté des pertes liées à des "irrégularités liées aux emprunteurs" dans sa banque commerciale et d'investissement, ainsi qu'une perte liée à un seul client dans son unité de gestion d'actifs et de patrimoine. La banque a indiqué qu'elle était exposée à la faillite du concessionnaire automobile Tricolor , et qu'elle avait subi une perte de 170 millions de dollars au troisième trimestre liée à cette situation.

Se référant à Tricolor, Dimon a déclaré que ce n'était pas "notre meilleur moment" et que la banque examinait tous les cadres de risque et de contrôle.

Il a également prévenu que des situations similaires avec d'autres emprunteurs pourraient se produire. "Lorsque vous voyez un cafard, il y en a probablement d'autres."

STIMULATION DU NII

Les grandes banques telles que JPMorgan et Bank of America

BAC.N peuvent prendre le pouls de l'économie américaine en fournissant un aperçu des dépenses de consommation, des emprunts et de l'activité des entreprises.

Les revenus nets d'intérêts, c'est-à-dire la différence entre ce que les banques gagnent sur les prêts et ce qu'elles paient sur les dépôts, continuent de soutenir les bénéfices du secteur. JPMorgan a revu à la hausse ses prévisions de revenus nets d'intérêts pour l'année, les portant à environ 95,8 milliards de dollars, contre une estimation précédente de 95,5 milliards de dollars. Elle avait également relevé ses prévisions en juillet.

"En tant que banque traditionnelle, le revenu net d'intérêts est un moteur essentiel des bénéfices", a déclaré Brian Mulberry, gestionnaire de portefeuille senior chez Zacks Investment Management, qui détient des actions de la banque. "Le fait que JPMorgan ait revu à la hausse ses prévisions en matière de revenus nets d'intérêts témoigne de sa confiance dans la performance de ses actifs productifs d'intérêts."

Elle prévoit des revenus d'intérêts, hors marchés, de 95 milliards de dollars en 2026, tirés par la croissance du bilan et partiellement compensés par l'impact de la baisse des taux.

LES OPÉRATIONS DE WALL STREET BRILLENT

Les transactions entre entreprises se sont accélérées cette année, les sociétés tirant parti d'un marché boursier en plein essor.

Les commissions de banque d'investissement de JPMorgan ont augmenté de 16 % au troisième trimestre. Les revenus tirés des transactions ont également augmenté, alors que l'incertitude économique persiste.

"Il y a beaucoup de choses dans la file d'attente (sur les offres publiques initiales) et prêtes à être lancées, et maintenant les conditions sont beaucoup plus favorables en termes de valorisation du marché des actions", a déclaré Barnum, ajoutant que l'activité de fusion et d'acquisition a également augmenté.

"L'été a été le plus actif que nous ayons connu depuis longtemps en termes d'annonces de fusions et d'acquisitions, et nous constatons que cela se répercute", a-t-il ajouté.

Selon la société d'analyse Dealogic, JPMorgan a perçu le plus grand nombre de commissions de banque d'investissement parmi ses concurrents cette année.

Les revenus des actions ont bondi de 33 % pour atteindre 3,3 milliards de dollars au troisième trimestre, tandis que ceux des titres à revenu fixe ont bondi de 21 % pour atteindre 5,6 milliards de dollars, en grande partie grâce à l'augmentation des revenus des taux, du crédit et des produits titrisés.

L'incertitude concernant les taux d'intérêt et la fermeture du gouvernement américain pourraient raviver la volatilité du marché, ce qui serait bénéfique pour les transactions à Wall Street. JPMorgan a déclaré un bénéfice de 5,07 dollars par action pour le dernier trimestre, dépassant largement les estimations des analystes qui tablaient sur 4,84 dollars par action.

Ses rivales Wells Fargo WFC.N et Goldman Sachs GS.N ont également battu les estimations de Wall Street pour leur bénéfice du troisième trimestre mardi.