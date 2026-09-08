JPMorgan recrute un cadre supérieur de la CPPIB alors que la banque renforce sa présence sur le marché boursier canadien

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* JPMorgan nomme Chris Finora à la tête des opérations sur actions au comptant au Canada, annonce la banque

* Le directeur général pour le Canada s'attend à une accélération des flux de capitaux entrants au cours de la prochaine décennie

* La banque pourrait renforcer ses effectifs de recherche et augmenter ses capitaux pour développer son équipe dédiée aux actions canadiennes

par Nivedita Balu

JPMorgan Chase JPM.N a recruté Chris Finora, responsable des opérations sur actions au sein de l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (CPPIB), pour diriger son activité de transactions d’actions au comptant au Canada, a indiqué la banque à Reuters, alors qu’ elle étend sa plateforme actions afin de tirer parti des opportunités d’investissement croissantes au Canada.

M. Finora rejoint JPMorgan à Toronto ce mois-ci après avoir passé environ deux ans au CPPIB et 27 ans chez TD Securities. JPMorgan, la plus grande banque américaine, a recruté 18 cadres et directeurs généraux au Canada au cours de l’année écoulée, augmentant ainsi de 20 % ses effectifs de direction dans le pays, a-t-il indiqué.

L’expansion de JPMorgan au Canada témoigne de sa confiance dans le gouvernement du Premier ministre Mark Carney, qui vise à attirer 1 000 milliards de dollars d’investissements au cours des cinq prochaines années, et illustre l’intérêt des entreprises américaines pour ce pays malgré des relations politiques tendues avec les États-Unis.

« Nous pensons que les investissements étrangers au Canada vont s’accélérer au cours de la prochaine décennie et nous voulons être mieux positionnés pour capter ces flux, tant sur les marchés privés que publics », a déclaré David Rawlings, directeur général de JPMorgan au Canada, lors d’une interview.

« Nous continuons à être actifs dans les opérations à l’étranger, mais nous prévoyons de consacrer davantage de temps aux pools de capitaux mondiaux axés sur les opérations entrantes », a-t-il ajouté.

M. Rawlings a précisé que JPMorgan, qui a mis en place une équipe dédiée aux actions canadiennes il y a environ huit ans à la suite de changements réglementaires, investit désormais davantage dans cette activité par le recrutement de cadres supérieurs, l’apport de capitaux supplémentaires et, probablement, l’élargissement progressif de son équipe de recherche.

Au Canada, JPMorgan a récemment participé à des opérations majeures, notamment l’introduction en bourse de Rockpoint Gas Storage à la Bourse de Toronto (TSX) et l’acquisition de la société polonaise Zabka par Alimentation Couche-Tard.

JPMorgan Canada a augmenté ses effectifs locaux d’environ 50 % au cours des cinq dernières années, et son chiffre d’affaires dans le pays a presque doublé grâce à des gains de parts de marché et à la croissance de sa clientèle, a indiqué la banque.

M. Carney organisera la semaine prochaine à Toronto un sommet sur l’investissement, le premier du genre, qui devrait rassembler des investisseurs et des entreprises mondiaux gérant collectivement plus de 100 000 milliards de dollars canadiens d’actifs.

Ce sommet pourrait débloquer de nouveaux flux d’investissements vers le Canada, le gouvernement fédéral devant présenter le potentiel inexploité du pays dans les domaines de la défense, de l’énergie, des minéraux critiques et d’autres secteurs. La Bourse de Toronto a récemment surperformé l’indice S&P 500.