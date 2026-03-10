 Aller au contenu principal
JPMorgan recrute un banquier chevronné pour renforcer la banque d'investissement pour les entreprises de taille moyenne
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 15:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sabrina Valle

JPMorgan Chase JPM.N a embauché Firdaus Pohowalla en tant que directeur général pour renforcer l'équipe de fusions et acquisitions de moyennes capitalisations en Amérique du Nord, selon un mémo interne examiné par Reuters.

LE CONTEXTE

* Firdaus Pohowalla rejoindra une équipe en pleine croissance, composée de plus de 250 banquiers dédiés aux entreprises de taille moyenne et aux investisseurs.

EXPÉRIENCE

* M. Pohowalla a près de 30 ans d'expérience dans le conseil aux clients des secteurs de l'automatisation industrielle, de la technologie de la chaîne d'approvisionnement et des biens d'équipement.

* Il a récemment dirigé la couverture de la banque d'investissement pour les technologies industrielles et de la chaîne d'approvisionnement chez Cascadia Capital, couvrant le matériel, les logiciels et les services.

* Auparavant, il a occupé des postes à responsabilité chez Barclays et UBS, où il a développé et dirigé les efforts de couverture de plusieurs sous-secteurs des industries diversifiées.

* Il sera basé à Seattle et rapportera conjointement à Andrew Castaldo et Andrew Martin, co-responsables des fusions et acquisitions de sociétés à moyenne capitalisation en Amérique du Nord, selon le mémo

Valeurs associées

JPMORGAN CHASE
292,075 USD NYSE +0,76%
