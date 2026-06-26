JPMorgan met en place un nouveau plan de succession, mais Dimon prévoit de rester en poste

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulation de la première phrase concernant les projets de Dimon; ajout d'informations provenant d'une source, d'un commentaire d'analyste, des cotes de paris, ainsi que de détails dans les paragraphes 1, 4 à 6, 8, 12, 14 à 15 et 18)

* Bouleversements dans la course à la succession de Dimon, qui fait le plus parler d'elle à Wall Street

* Le directeur général Dimon avait déclaré en février qu'il comptait rester à la tête de JPMorgan encore quelques années

* Le départ à la retraite de Lake place Petno et Rohrbaugh en tête de la course, selon Wells Fargo

par Nupur Anand, Manya Saini et Tatiana Bautzer

Jamie Dimon prévoit de rester directeur général de JPMorgan JPM.N pendant au moins trois ans encore, a déclaré jeudi une source proche du dossier, alors qu’une héritière présumée prenait sa retraite et que la plus grande banque américaine remaniait ses plus hauts postes pour mettre en place un nouveau plan de succession.

Jeudi, la banque a promu deux cadres internes, Doug Petno et Troy Rohrbaugh, au poste de coprésidents, tout en annonçant le départ à la retraite de Marianne Lake, une haute dirigeante considérée par Wall Street comme l’une des principales candidates. Ces changements à la tête de l’entreprise réduisent le cercle des successeurs potentiels de Jamie Dimon qui, après deux décennies à la barre, exerce une influence sans pareille sur Wall Street en tant que dirigeant de la plus grande banque du pays. La question du successeur éventuel de Dimon est, depuis des années , l’un des sujets de transition les plus débattus dans le monde des affaires américain, d’autant plus que les dates envisagées pour le départ de Dimon ont varié. Une source proche du dossier a déclaré que Dimon resterait probablement directeur général pendant encore trois ans, ce qui correspond globalement à certaines déclarations qu’il a faites publiquement , et que le conseil d’administration tient à ce qu’il reste en poste. Il deviendrait président exécutif lorsque le moment serait venu de quitter ses fonctions de directeur général, a précisé la source.

Les analystes n’envisagent pas non plus de départ à court terme pour Jamie Dimon.

"Je pense effectivement que le chemin menant à la retraite définitive de Jamie Dimon s’allonge quelque peu, car les deux personnes pressenties pour succéder à Marianne Lake ne semblent pas encore disposer de l’expérience étendue dont elle disposait", a déclaré Gérard Cassidy, directeur général chez RBC Capital Markets.

Conformément aux changements annoncés, JPMorgan a indiqué que M. Rohrbaugh deviendrait directeur général de la division "Consumer and Community Banking", en remplacement de Mme Lake, qui prendra sa retraite après plus de 25 ans au service de l’établissement. M. Petno deviendra directeur général de la division "Commercial and Investment Bank". Tous deux occupaient auparavant le poste de co-directeurs généraux de cette même division.

La banque a également accordé à M. Petno et à M. Rohrbaugh des primes de fidélisation de 30 millions de dollars chacun, tandis que Jennifer Piepszak, directrice des opérations, et Mary Erdoes, directrice générale de la gestion d’actifs et de patrimoine, ont chacune reçu 20 millions de dollars. Les analystes de Keefe, Bruyette & Woods ont souligné que ces primes étaient assorties d’objectifs, ce qui suggère qu’elles visent à fidéliser les dirigeants.

Selon une autre source proche du dossier, la banque souhaitait choisir deux des trois candidats parmi Lake, Petno et Rohrbaugh pour les nommer aux postes de coprésidents, et Lake a pris sa retraite après ne pas avoir obtenu l’un de ces postes. Lake n’a pas répondu à une demande de commentaire. Mike Mayo, analyste chez Wells Fargo, a déclaré qu’il n’excluait pas que Mme Piepszak, qui s’était retirée de la course l’année dernière , puisse être candidate au poste de directeur général, ni que ce soit le directeur financier Jeremy Barnum, ni un candidat externe.

L'action JPMorgan a clôturé en hausse de 1,7 %.

UN DUEL ÉQUILIBRÉ

M. Petno dispose d’un avantage sur M. Rohrbaugh à court terme, car il connaît mieux les investisseurs après avoir dirigé plusieurs activités différentes, a indiqué la source proche du dossier, mais M. Rohrbaugh pourrait bénéficier d’un avantage à plus long terme grâce à sa direction de l’activité grand public ainsi qu’à son expérience dans la gestion des activités de banque d’investissement et de négoce.

Mayo partage cet avis. "À court terme, Petno dispose d’un léger avantage car il est plus expérimenté et mieux connu des investisseurs, mais Rohrbaugh se voit confier la division grand public, ce qui lui apporte un éventail d’expériences plus large", a-t-il déclaré.

Sur la plateforme de paris Kalshi, leurs cotes sont similaires, avec 25 % pour Petno et 23 % pour Rohrbaugh. Piepszak arrive en troisième position avec 14 % de chances.

La source proche du dossier a indiqué qu’ils bénéficiaient d’une expérience dans la banque commerciale et d’investissement par rapport à Lake, qui a occupé les fonctions de directrice générale de la division des crédits à la consommation de la banque, ainsi que celles de directrice financière.

UN PLAN DE DÉPART FLOU

Cette réorganisation intervient dans un contexte où le calendrier de départ de Dimon reste flou. Ce dernier est devenu directeur général de JPMorgan en janvier 2006 et a pris les fonctions de président un an plus tard. Dimon avait déclaré en 2024 qu’il envisageait de quitter ses fonctions dans moins de cinq ans. Plus tôt cette année, il avait affirmé vouloir rester au moins cinq ans de plus , une déclaration que ses porte-parole avaient alors qualifiée de plaisanterie. En février, il avait indiqué qu’il resterait directeur général pendant quelques années .

Dimon a souvent réaffirmé que le conseil d’administration se concentrait sur la planification de la succession. Pourtant, de nombreux cadres de la banque ont quitté l’entreprise pendant le mandat de Dimon pour occuper des postes de direction dans d’autres banques.

Cette stratégie contraste avec la planification de la succession chez Morgan Stanley MS.N , où le directeur général Ted Pick et les deux autres dirigeants pressentis pour le poste de directeur général ont reçu des primes de 20 millions de dollars chacun. Selon une personne au fait du processus, une distinction essentielle résidait dans le fait que l’ancien directeur général James Gorman avait annoncé son intention de se retirer.

M. Cassidy, de RBC, a déclaré que le manque d’empressement de Jamie Dimon à prendre sa retraite avait affecté le personnel. "Des collaborateurs ont quitté JPMorgan au fil des ans et ont été remplacés par des personnes qui pensaient devenir les héritiers présomptifs de Jamie Dimon, avant de se rendre compte qu’il n’était pas prêt à prendre sa retraite."