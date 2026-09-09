JPMorgan étend ses activités de banque d'entreprise à la Grèce

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

JPMorgan JPM.N a étendu ses activités de banque d'entreprise à la Grèce, a annoncé mercredi la banque américaine, dans le cadre d'un plan plus large visant à développer ses services aux entreprises à travers l'Europe.

JPMorgan a augmenté de 25 % les effectifs de sa division mondiale de services bancaires aux entreprises en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique au cours des deux dernières années, et a indiqué que cette dernière initiative reflétait la croissance récente de l'économie grecque.

* Konstantinos Makrydakis dirigera les activités de banque d'entreprise en Grèce, au service des grandes et moyennes entreprises, a précisé la banque.

* La banque proposera sa gamme de produits de financement, de crédit et de couverture, et visera également des opérations de banque d’investissement dans le pays.

* JPMorgan cherche à conquérir des parts de marché au détriment de ses concurrents régionaux et nationaux, a rapporté Reuters en juillet.