JPMorgan et MUFG près d'un accord de financement de 22 milliards de dollars pour un centre de données au Texas, selon le FT

La banque américaine JPMorgan Chase

JPM.N et le japonais Mitsubishi UFJ Financial Group 8306.T sont en pourparlers pour garantir un prêt de 22 milliards de dollars pour un centre de données prévu au Texas, a rapporté le Financial Times mercredi.

Le campus sera développé par Vantage Data Centers, une société d'infrastructure numérique détenue par Silver Lake et DigitalBridge DBRG.N .

JPMorgan, MUFG, Vantage, Silver Lake et DigitalBridge n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Les centres de données sont devenus des actifs prisés, les banques et les sociétés d'investissement cherchant à tirer parti des opportunités de transactions offertes par le secteur.

Les analystes s'attendent à ce que la demande de centres de données augmente parallèlement à l'essor de l'intelligence artificielle, qui dépend fortement de ce type d'infrastructure.

Selon un rapport de la société de services immobiliers commerciaux JLL JLL.N , les centres de données restent l'une des catégories d'actifs immobiliers les plus prisées en raison de la demande insatiable des locataires, de l'offre limitée et de la hausse des loyers, sa capitalisation boursière augmentant de 161 % entre 2019 et 2025.

Silver Lake et DigitalBridge engagent 3 milliards de dollars de capitaux propres combinés pour aider à construire le campus texan de Vantage, selon le rapport.

L'État du Lone Star s'est imposé comme un site de premier plan pour l'expansion des centres de données, en raison de ses coûts d'électricité relativement bas.