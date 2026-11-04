JPMorgan et HSBC affirment que l'approvisionnement en pétrole se redresse après les perturbations au Moyen-Orient

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(Mises à jour tout au long de l'article avec des informations tirées d'une note de recherche de HSBC)

Le marché mondial du pétrole est redevenu excédentaire après des mois de perturbations causées par la guerre américano-israélienne contre l’Iran , a indiqué JPMorgan dans une note publiée mercredi, tandis que HSBC a revu à la hausse ses prévisions concernant la production de pétrole brut d’Aramco.

* JPMorgan estime que le marché mondial du pétrole est revenu à un excédent de 1,1 million de barils par jour en septembre, qui s'est creusé pour atteindre 1,4 million de barils par jour en octobre, soit presque la moyenne de l'année dernière, de 1,3 million de barils par jour

* La banque a indiqué que les stocks et les flux commerciaux indiquaient tous deux que les barils excédentaires revenaient sur le marché, les importations mondiales de brut ayant atteint 44,9 millions de barils par jour en octobre, soit une hausse de 1,3 million de barils par jour par rapport à l’année précédente

* Les exportations de pétrole du Moyen-Orient se sont redressées pour atteindre environ 20,7 millions de barils par jour, contre 9,8 millions en mars, même si les volumes sont restés inférieurs aux niveaux enregistrés avant que la situation en Iran ne débute fin février

* La hausse de la production ailleurs a également contribué à cette évolution

* La banque estime que l’Amérique latine à elle seule a fourni environ 1,5 million de barils par jour de brut de plus qu’il y a un an, sous l’impulsion du Brésil, du Venezuela, de la Guyane et de l’Argentine

* La banque a indiqué que la demande mondiale avait baissé d’environ 3,3 millions de barils par jour depuis le début du conflit, les prix élevés des carburants et les perturbations de l’approvisionnement ayant freiné la consommation

* HSBC a relevé ses prévisions de production de brut de Saudi Aramco pour le quatrième trimestre 2026, les portant de 6,3 millions à 8,3 millions de barils par jour, invoquant une reprise des exportations plus rapide que prévu

* La banque a revu à la hausse ses prévisions de production pour 2027, passant de 8,8 millions à 9,8 millions de barils par jour, et a indiqué qu’elle s’attendait à ce que la production revienne à environ 10 millions de barils par jour d’ici mi-2027

* HSBC a indiqué que les exportations de brut saoudien en octobre avaient rebondi pour atteindre environ 7 millions de barils par jour, un niveau proche de celui d’avant le conflit

* Elle a ajouté que la reprise des exportations de brut du Moyen-Orient suggérait que les perturbations de l'approvisionnement liées au conflit s'étaient atténuées