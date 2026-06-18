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JPMorgan bloque l'accès à Anthropic AI pour son personnel de Hong Kong, selon le Financial Times
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 07:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec détails et contexte)

JPMorgan Chase JPM.N a interdit à son personnel de Hong Kong d’accéder aux modèles d’IA d’Anthropic , ce qui témoigne d’une surveillance accrue de l’utilisation de cette technologie en dehors des États-Unis, a rapporté jeudi le Financial Times, citant trois personnes proches du dossier. La formulation des conditions d’utilisation d’Anthropicfigurant dans son contrat de licence avec JPMorgan a incité la banque à retirer les modèles « Claude » d’une liste déroulante interne répertoriant les grands modèles linguistiques approuvés et accessibles aux employés de ce centre financier asiatique, précise l’article. Cette mesure fait suite à une décision similaire prise par Goldman Sachs GS.N , qui avait, en avril, retiré Claude de la liste des outils approuvés mis à la disposition de ses banquiers basés à Hong Kong.

JPMorgan et Anthropic n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau. Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Les restrictions imposées par ces deux banques de Wall Street interviennent dans un contexte de tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine concernant les technologies d’IA, la sécurité des données et l’accès aux outils informatiques de pointe.

Si les modèles d’IA développés par des entreprises américaines ne sont pas disponibles en Chine continentale, Hong Kong est resté dans une large mesure un marché sur lequel certains modèles fonctionnent, avec des limites d’utilisation fixées par les entreprises américaines. En début de semaine, le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a ordonné, dans une lettre adressée au directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, à l’entreprise de suspendre les exportations de ses modèles d’IA « Mythos » et « Fable » vers toutes les destinations dans le monde et à l’intention de tous les ressortissants étrangers, invoquant la crainte qu’ils puissent être utilisés par des services de renseignement militaire en Chine, en Russie et dans d’autres pays considérés comme préoccupants.

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi que les négociations avec Anthropic « se déroulaient bien ».

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