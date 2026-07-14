JPMorgan-Bénéfice en hausse avec le M&A et les gains exceptionnels liés au trading

JPMorgan Chase JPM.N a fait état mardi d'une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, son activité de banque d'investissement ayant bénéficié d'une forte augmentation des transactions de grande envergure, tandis que ses traders ont su tirer parti de la volatilité des marchés.

La plus grande banque américaine a enregistré un bénéfice de 21,2 milliards de dollars (18,61 milliards d'euros), soit 7,70 dollars par action, au cours du trimestre clos le 30 juin, contre 14,99 milliards, soit 5,24 dollars par action, un an plus tôt.

La valeur des fusions et acquisitions mondiales annoncées depuis le début de l’année a dépassé les 3.000 milliards de dollars, selon les données de Dealogic, donnant un nouvel élan à l’une des activités les plus lucratives des banques : le conseil en fusions-acquisitions.

Si la volatilité provoquée par le conflit avec l’Iran et les craintes que l’intelligence artificielle ne vienne perturber les éditeurs de logiciels traditionnels ont brièvement pesé sur le moral des marchés et ralenti les transactions, l’appétit des investisseurs s’est rapidement rétabli.

"L’économie américaine a fait preuve d’une résilience remarquable cette année, avec un renforcement des investissements des entreprises et de l’embauche", a déclaré Jamie Dimon, PDG de JPMorgan, dans un communiqué.

"Cette vigueur est soutenue par plusieurs facteurs favorables, notamment les investissements en capital liés à l’IA, les mesures de relance budgétaire et les avantages d’une réglementation plus efficace."

L'action de la banque a progressé de 1% en pré-ouverture après la publication des résultats.

ESSOR DES FUSIONS-ACQUISITIONS

JPMorgan a conservé la première place dans les classements mondiaux des banques d’investissement, générant le chiffre d’affaires le plus élevé du secteur, selon les données de Dealogic.

Parallèlement, le marché américain des introductions en bourse a connu une reprise généralisée après des années de vaches maigres, sous l’impulsion de SpaceX, la société d’Elon Musk, dont l’entrée en bourse, évaluée à plus de 2.000 milliards de dollars, a constitué la plus importante de l’histoire. JPMorgan était l’un des chefs de file conjoints de cette opération.

Cette reprise a également offert aux sociétés de capital-investissement et de capital-risque davantage de possibilités de se désengager de leurs investissements par le biais de cessions d’entreprises et d’introductions en bourse.

Les commissions de banque d’investissement de JPMorgan ont augmenté de 30% au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente, un chiffre supérieur aux estimations initiales de la banque.

JPMorgan a participé à plusieurs opérations marquantes au cours du trimestre, notamment en tant que co-conseiller sur la fusion de NextEra Energy avec Dominion Energy, d’un montant de 67 milliards de dollars, et en tant que chef de file actif de l’opération sur l’introduction en bourse d’Alphabet, d’un montant de 85 milliards de dollars.

AUBAINE POUR LE MARCHÉ BOURSIER

Les marchés sont restés volatils au cours du trimestre, le conflit au Moyen-Orient et les perturbations du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz ayant inquiété les investisseurs et provoqué des fluctuations dans toutes les classes d’actifs.

La flambée des cours du pétrole a également ravivé les craintes d’inflation, incitant les investisseurs à réévaluer les perspectives de baisse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale.

Les revenus de JPMorgan liés au négoce d’actions ont bondi de 86%, tandis que ceux liés au négoce de titres à revenu fixe ont augmenté de 6%.

La reprise des activités de banque d’investissement a coïncidé avec une volatilité accrue des marchés, ce qui a profité aux banques de Wall Street dans ces deux domaines.

La reprise des opérations de fusion-acquisition et des émissions d’actions a soutenu les commissions, tandis que l’activité de trading des clients a stimulé les revenus liés aux marchés.

(Manya Saini à Bangalore et Nupur Anand à New York; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)