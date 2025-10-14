JPMorgan: Bénéfice en hausse au T3 malgré des incertitudes

Enseigne JPMorganChase au siège de l'entreprise au 270 Park Avenue dans le quartier de Midtown à New York

Le bénéfice de JPMorgan Chase a augmenté au troisième trimestre, tiré par des opérations de fusions-acquisitions et des introductions en Bourse (IPO) qui ont dopé la division banque d'investissement, ainsi que par une solide performance dans le trading.

Le président-directeur général Jamie Dimon a cependant mis en garde contre un degré d'incertitude accru.

La plus grande banque américaine a enregistré 14,39 milliards de dollars (12,45 milliards d'euros) de bénéfice, soit 5,07 dollars par action, au cours du trimestre clos le 30 septembre, a indiqué JPMorgan mardi. L'année dernière, pour la même période, le bénéfice s'élevait à 12,9 milliards de dollars, soit 4,37 dollars par action.

Le revenu net d'intérêt (RNI) a par ailleurs augmenté de 2% au troisième trimestre, pour atteindre 24,1 milliards de dollars.

"Bien qu'il y ait eu quelques signes de ralentissement, notamment en matière de croissance de l'emploi, l'économie américaine est restée globalement résistante", a déclaré Jamie Dimon dans un communiqué.

Le PDG de JPMorgan a toutefois mis en garde contre un degré d'incertitude accru résultant de conditions géopolitiques complexes, des droits de douane et de l'incertitude commerciale, de la hausse des prix des actifs et du risque d'une inflation persistante.

Les transactions entre entreprises ont fortement repris cette année après un bref ralentissement en avril, soutenues par une économie résiliente et l'espoir de baisses des taux d'intérêt qui ont poussé les actions à des niveaux records.

Les commissions de banque d'investissement de JPMorgan ont augmenté de 16% au troisième trimestre. Dans le même temps, les revenus tirés des activités de transactions ont également grimpé en flèche, alors que l'incertitude économique persiste.

Selon le cabinet d'analyse Dealogic, JPMorgan a perçu le plus grand nombre de commissions de banque d'investissement parmi ses concurrents depuis le début de l'année.

(Rédigé par Manya Saini à Bangalore et Nupur Anand à New York ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)